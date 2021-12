“Doorrijden na een aanrijding” is echt het perfecte motto voor dit kabinet. Het is werkelijk schaamteloos wat er gebeurd is. Iedereen weet, ook die innig met de macht verweven pers, dat de formatie zo lang duurde omdat er op de millimeter gemiereneukt is. Persoonlijke vetes, uiterst gedetailleerde krenten uit de pap halen; dat is waar de coalitiepartijen mee bezig zijn geweest. Dat terwijl er een schandvlek is weg te weken namelijk het dossier “Ongekend Onrecht”. En natuurlijk de crisis agv coronamaatregelen. Het interesseert hen niet want zij zijn de macht en of dat nu demissionair is of niet is al lang niet meer belangrijk. De pers is slaafs want de hoogdravende woorden over “waarheid zoeken, de luis in de pels zijn” is alleen voorbehouden aan een klein stukje media. Het grootste deel doet niets anders dan nieuws verkopen. Dat is namelijk ten alle tijde het verdienmodel van de pers. Niet lullig bedoeld, want ook de pers leeft niet van de wind. De mate waarin is echter doorgeslagen. Journalisten zijn uit op mooie scoops want dan heb je iets wat anderen niet hebben en verkoop je meer kranten, trek je meer kijkers en luisteraars.

Zo komen Rutte, Kaag, Hoekstra en Segers er mooi mee weg. Blijven liegen, wegwimpelen en dóór. Oude wijn in nieuwe zakken.

Overigens denk ik dat de haat en nijd enorm is in deze club. De messen SP zijn geslepen door zeker Rutte en Kaag. Het is wachten op een kwetsbaar moment van de ander om er de stekker uit te trekken.