Kan iemand even die speen terugstoppen in Omtzigt zijn bek, want zo krijgen we het land nooit geregeerd. Echt jongens, even centraal hier, excuses eisen, hoe verzin je het? Ja, want als je ze eist, dan weet je zeker dat iemand het meent of zo.

Echt hoor, je zult maar Omtzigt gestemd hebben. En natuurlijk hoor, op een wandelende burnout stemmen is helemaal je goed recht en zo, maar man, man, man. Als je dit niet zag aankomen, of op zijn minst er rekening mee hield dat het ongeveer zo zou lopen, dan is het misschien beter als je de komende jaren het stemmen aan mensen overlaat die al volgroeide hersenen hebben.

Gelukkig weten we zeker dat hij niet het kabinet in gaat.