Hugo gisteravond tijdens de persco: "En hecht je je zo vreselijk aan je recht, je vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie, daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden. (...)"

Da's interessant, want dat kan het nadrukkelijk wel. Is het "recht om niet ziek te worden" een grondrecht verankerd in de Nederlandse grondwet of de universele/Europese verklaringen van de rechten van de mens? Nee en nee - en dan hebben we het ook nog eens niet over de builenpest hè, maar over een gemeen griepje dat zelfs Jan Roos ongevaccineerd overleefde. Weet je welk grondrecht er trouwens wel verankerd ligt in de Nederlandse grondwet en universele/Europese verklaringen van de rechten van de mens? Het "recht op onaantastbaarheid van het lichaam".

Maar tussen de regels valt het inmiddels eigenlijk wel te lezen. Omicron is zo'n 2,5 keer zo besmettelijk en wordt hier waarschijnlijk ook dominant. Eerste studies uit Zuid-Afrika suggereren dat de ziekteverschijnselen een stuk milder en ziekenhuisopnames dus lager zijn. Maar de eerste cijfers uit Denemarken suggereren juist weer dat omicron-ziekenhuisopnamen gelijk zijn aan die van delta.

Genoeg onduidelijkheid dus voor paniek bij een nieuw kabinet dat iets te bewijzen heeft. Rutte wilde de vaccinatieplicht al niet meer uitsluiten, Hugo ook niet. Het fundament ligt er en omicrons hoge besmettingsgraad laat zich makkelijk als rechtvaardiging presenteren. Die vaccinatieplicht komt er, en we gokken dat de formele aankondiging plaatsvindt tijdens een omicron-piek rond 23 januari. Tuurlijk, Hugo is dan geen minister VWS meer. Maar zoals Rutte gisteravond herhaaldelijk benadrukte: "dit is een estafette-race, waarin het stokje al rennend doorgegeven wordt."

Wel benieuwd of het aparte omicron-vaccin (3 shots exclusief boosters) dat Pfizer in maart uitrolt - maar dan nog (lang) niet massaal beschikbaar heeft - tzt ook verplicht wordt. Hoort u dat trouwens? Nee? Nou, dat klopt, want dat is het filosofische vacuüm waar een vaccinatieplicht toe leidt. Hugo's gehele bijdrage, na de breek.