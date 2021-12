14 september...

"Laat ik het nog maar eens heel duidelijk zeggen: er komt geen vaccinatieplicht." Was getekend, Hugo de Jonge, 14 september. Sterker nog, op 18 november zei Hugo de Jonge nog in het ND dat er zelfs geen indirecte vaccinatieplicht komt. En twee dagen geleden nog ontraadde Hugo de Jonge een motie tegen de vaccinatieplicht, omdat die overbodig zou zijn.

En dan nu, tussen neus, lippen, de piepers, de Sintinkopen (nou ja Sintinkopen, Sinterklaas is ook al weer zo goed als verpest door het gepruts van deze lui) en een PR-offensiefje over boosters (die te laat zijn) door opeens zeggen 'dat je het niet meer kunt uitsluiten'. Maar dat er echt nog geen plan voor is hoor. En bij navraag ook nog eens herhalen dat je heus niet anders over vaccinatieplicht bent gaan denken. Terwijl je dus eerst de vaccinatieplicht uitsloot, maar nu niet meer. Dat is wel degelijk een verandering in denken. Zelfs bij het bedekken van de leugens liegt ie dus nog een keertje. Godskolere zeg.

En u weet hoe dat ging met 3G: daar was eerst geen sprake van, tot er opeens sprake van was, maar beperkt hoor, zeker niet op de werkvloer, en al helemaal geen 2G. Alleen werd er even later opeens toch zo zachtjes aan over nagedacht, lag alles op tafel, en opeens waren er wetsvoorstellen voor 2G en voor nog veel meer 3G. Het enige waar we deze crisis op lijken te kunnen vertrouwen, is dat als Hugo de Jonge zegt dat iets niet aan de orde is, dat het daarna alsnog heel snel aan de orde is. Dus bereidt u zich maar voor. Op de vaccinatieplicht.