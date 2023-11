Een stukje burgerparticipatie waar ongetwijfeld helemaal niets mee gedaan wordt: u mag meedenken over de inrichting van Nederland. Hugo weet het zelf blijkbaar ook niet meer, dus nu kunt u een keer aan de knoppen draaien. Een paar boeren eraf, wat asfalt erbij, stukje natuur platwalsen, nieuw woonwijkje aanbouwen en zo City Skyline't u heel Nederland naar een hoger niveau. Nou ja, zo mooi zou het kunnen zijn, maar overheid en ict gaan nog immer niet samen, waardoor we worden afgescheept met een lading sturende vragen en ongeïnspireerde schuifbalkjes. Balkjes waarbij we niet eens zelf de marges mogen bepalen. U wilt iets minder boeren? Hoppa, niet één gepensioneerde boer uitgekocht, maar direct twintig procent van de agrariërs met een strop in de hand naar het UWV gestuurd. Iets meer ruimte voor wonen? Bam, meteen ruim twintig procent aan woongrond erbij. Alle nuance eruit en met een zwart-witte bulldozer door een grijs land waar de echte oplossing juist ergens in het midden ligt. Iedere keus maakt van u per definitie een extremist, waarmee een zinnige bijdrage aan het debat rond de ruimtelijke ordening bij voorbaat onmogelijk wordt. Mag u als burger eindelijk eens meepraten, krijgt u alleen de mogelijkheid om te spreken in extremen. Het zal u niet verbazen dat ook deze politieke partcipatieteleurstelling mede mogelijk is gemaakt door Hugo de Jonge. Al die faalprojectjes van deze minister, daar hebben we helemaal geen ruimte voor in dit land.