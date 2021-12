Met de oud CEO van Reuters (in 2020 met 'pensioen') en de vorige chef van de FDA in het 12-koppige bestuur zou je iets betere communicatie verwachten. Maar toch heerste er gister wat verwarring in de apotheek. In een persbericht liet Pfizer gister weten dat volgens eigen onderzoek drie shots van het huidige vaccin ook tegen omicron beschermt. "Preliminary laboratory studies demonstrate that three doses of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine neutralize the Omicron variant (B.1.1.529 lineage) while two doses show significantly reduced neutralization titers. Data indicate that a third dose of BNT162b2 increases the neutralizing antibody titers by 25-fold compared to two doses against the Omicron variant." Ook meldde het persbericht dat Pfizer rond maart 2022 verwacht een apart omicron-vaccin te lanceren, zonder de werking verder toe te lichten.

Maar tijdens de bovenstaande persco op dezelfde dag zei BioNTEch-oprichter Uğur Şahin dat het aparte omicron-vaccin een "three dose vaccin" wordt. Wat suggereert dat je na drie shots pas 'volledig' gevaccineerd bent met het omicron-vaccin, nog los van eventuele boosters die mogelijk nadien nodig blijken. Onderstaand krijgt Şahin de vraag of mensen beter nu een booster shot tegen omicron kunnen nemen, of beter op het nieuwe vaccin kunnen wachten. Hij antwoordt vooral dat het omicron-vaccin ook in maart nog niet "widely available" zal zijn.

Maar hoe zit het verder nou eigenlijk met omicron? Het lijkt erop dat het ongeveer 2,5 keer zo snel als Delta verspreidt en de verwachting is dat het in landen waar het opduikt binnen 1 maand de dominante variant wordt. De WHO meldde op 4 december dat er na besmettingen in 38 landen nog altijd 0 officiële omicron-doden geteld zijn (maar van lang niet iedere coronadode is bekend of die omicron had of niet).

Er is dus nog erg weinig over de nieuwe variant bekend, maar het lijkt erop dat de besmettelijkheid hoger, en ziekte-ernst lager is. Op het eerste gezicht lijkt dat onderaan de streep gunstig voor het dodental, maar zoals het rekensommetje na de breek aantoont, kan dat dus ook vies tegen gaan vallen.

Kortom, als omicron inderdaad dominant wordt en Pfizer over 6 maanden hun omicron-vaccin wereldwijd beschikbaar heeft, """mag""" iedereen die nu al volledig gevaccineerd of zelfs geboosterd is, dan ook weer drie nieuwe omicron-vaccins en daar weer de eventuele boosters van?

