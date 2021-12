Als je de scholen eerder had willen sluiten voor kerst, had je dat gewoon moeten doen. Of niet moeten doen. Maar niet in Dit Land. Hier gaan we wekenlang praten over of we de scholen wel of niet eerder hadden moeten sluiten terwijl de scholen gewoon open zijn toch alsnog eerder dicht gaan. Drie hele dagen maar liefst. Ondertussen wordt er gelekt dat de lockdown, waarvan iedereen wel wist dat ie verlengd ging worden, verlengd gaat worden. De opzetstukjes van de PR-machine (ook wel bekend als "parlementaire pers") schrijven dat allemaal op alsof die bewust gelekte stukken afkomstig waren van "bronnen rond het Binnenhof" waar ze na lang zoeken en vragen en met een veertje onder de voeten kietelen een paar puzzelstukjes van los gepeuterd hebben, terwijl het al twee jaar onderdeel van een geregisseerd spel in een hondsberoerd toneelstuk is.

Dus zodadelijk gaan die twee daapse demissionaire dwaallichten weer met een vroom hoofd verklaren dat kerst inderdaad helaas wat minder gezellig mag zijn omdat het virus geen kerstkind is dat verlossing brengt, maar een religie die nog niet klaar is met ons - of een andere Hugoëske beeldspraak we op voorhand al superkut vinden. Nou en dan daarna weer een debat, waarin de foppositie van het nepparlement gaat klagen dat alles al was uitgelekt & besloten zodat ze nu voor voldongen feiten staan omdat de coalitie de rangen sluit, en anders de kakelende spotvogels Attje Kuiken en Liane den Haan wel helpen om een meerderheid garanderen. Maar nu dus om 19:00 uur eerst in deze eeuwig herhalende catch-22 van kansloos pandemiebeleid: een kwartiertje kletspraat, gevolgd door een half uurtje obligate vragen. Veel plezier er mee, wij gaan de race van zondag nog eens integraal terug kijken.

Rutte: Vier gasten met de kerst. Niet meer.

Rutte: Kleinkinderen NIET knuffelen onder de kerstboom

Rutte: Nu gelul over zero vertrouwen in de overheid

Rutte: Maatregelen tot 14 januari, mogelijk eerder een weegmoment ivm omakrom

De Jonge: Piek delta-golf achter ons

De Jonge: Amsterdam al DRIE PROCENT omakrom. Serieuze zorgen.

De Jonge: MAXIMALE VERSNELLING booster-campagne. Tweede helft januari alle 18+ geboosterd

De Jonge: Ben je uitgenodigd, haal die booster

LALALA SPEECH WRITER: "We zijn niet elkaars vijand, het virus is onze vijand"

De Jonge: "En hecht je zo vreselijk aan je recht op vrijheid om nee te zeggen tegen vaccinatie. Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn dan het recht van het ander om niet ziek te worden."

NIEUWNIEUWS: We zijn nog niet van De Jonge AF