Het enige waar ik me echt zorgen over maak is dat er gisteren werd geroepen dat het niet meer weg gaat - wat op zichzelf nog niet eens zorgwekkend is, dat wisten we al - maar wanneer 2022 het jaar gaat worden waarin we permanent 2G hebben plus (elk-seizoensprik)plicht gaan krijgen. Want als ik even eenvoudig nadenk, dan moet er een meesterplan komen waarbij we 'samen' kunnen leven met het virus, maar omdat voor elkaar te krijgen moeten we wel permanent 2G hebben volgens de theorie/overheid/adviesorganen. Als dat het geval wordt, dan komen we echt in een heel andere samenleving terecht waar je naar mijn idee niet vrolijk van wordt. En het belangrijkste is nog steeds, wat lossen we er mee op?