Supersombere Mark Rutte en een angstaanjagende Hugo de Jonge gisteravond op de keronapersco. De INDIASE Variant (Delta) mag dan gepiekt hebben en hard onderuit gaan, de AFRIKAANSE Variant (Omikron) is hard in opmars, en dat is zo'n beetje alles datwat we weten. In het goddeloze Allahmsterdam is al DRIE PROCENT besmet en omakron verdubbelt ieder kwartier met een factor 14. Per individuele hoest worden 100.000 mensen besmet, waarbij de westenwind de aerosolen naar de rest van Nederland blaast en voor je het weet zitten we weer in CODE ZWART TOT VANTABLACK en krijgen we weer twitterfotoos van koelwagens op Twente Airport. Omegot. En dan zijn volgende week maandag ook nog de scholen open. ALS DAT MAAR GOED GAAT (draadje). Later meer...