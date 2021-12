Nieuw leiderschap. Nieuwe bestuurscultuur. Meer élan.

Vandaag zullen we meemaken dat de fracties van VVD, D66, CDA en CU zonder morren akkoord gaan met de plannen. Misschien dat er nog een of twee dappere strijders zijn die het wagen om in het bijzijn van een fractiegenoot de wenkbrauwen te fronsen, maar daar zal het bij blijven. Partijdiscipline is partijdiscipline, macht is macht, controle is controle. Je hoeft enkel maar Sophie Hermans als een blij hertje achter Mark Rutte aan te zien huppelen om te beseffen dat er weinig verandert, eigenlijk niets verandert. Op het uitgavenpatroon na dan. Miljarden extra worden met het grootste gemak gespendeerd aan allerlei hobby's, als cadeautjes en als zoenoffers. De stokpaardjes moeten gevoerd worden, want ieder afzonderlijk moet aan de achterban kunnen verkopen dat de eigen partij er eigenlijk best wel bijzonder goed is uitgekomen. Alles voor de beeldvorming.

En wij, de argeloze burgers, mogen hiervoor de prijs betalen, aan ons wordt uiteindelijk de rekening gepresenteerd. Maar het duurt nog even voordat we dat door beginnen te krijgen, en dan hebben onze grote leiders al lang nieuwe verhaaltjes bedacht om ons ervan te overtuigen dat het echt niet anders kan en dat het echt niet aan hen ligt.

Het is als met het virus, je weet pas na een bepaalde tijd wat de gevolgen zijn van de ingrepen, en dan duurt het weer eenzelfde periode voordat je snapt wat het effect is van de nieuwe ingrepen. Het narratief, de beeldvorming, de leugen gaat steeds vóóraf aan wat er in werkelijkheid gebeurt, en de kranten en de media cirkelen steeds maar rond de nieuwe verhaaltjes, de waan van de dag die steeds meer vooruitloopt op die werkelijkheid en daar steeds meer los van komt te staan.

"We hebben het niet goed gedaan, het had anders gemoeten" wordt omgekat naar "We zullen, gezien de ontwikkelingen, nóg beter ons best moeten doen."

Nieuw leiderschap. Nieuwe bestuurscultuur. Meer élan?

Nieuwe beeldvorming. Nieuwe poppetjes. Nieuw narratief. Oude, verschraalde wijn in nieuw te kopen zakken. Van ons geld.

Goed, sterk en passend motto trouwens: "Oude wijn in nieuwe zakken."