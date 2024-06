In 2014 was het nog 1,15% van het bnp en in 2024 is het 2,05%. En ja, die 120 Lockheed Martin AGM-158B/B2 kruisraketten t.w.v zo'n €1 miljard voor uw F35's moesten inderdaad ergens van betaald worden. Nu nog op de juiste vijand richten en je bent er! Coalitiebrede koploper is overigens Polen met 4,12% en dat is te zien. Gehele lijst met alle NAVO-landen na de breek.

Aanstaande NAVO-SG Rutte in ieder geval dubbel blij, want zijn land voldoet aan de norm én hij is na een MaMiBo met Orbán weer iets dichterbij het SG-schap. "Volgens Rutte heeft Orbán niet om excuses gevraagd, wel gaat hij in de brief iets schrijven over de commotie: „Ik wil vaststellen dat er in Hongarije een golf ontstond door mijn uitspraken. Maar daar blijft het bij. Ik vind het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Anders blijven we terugblikken.”"

Dat alles belette Orbán natuurlijk niet gisternacht het onderstaande bericht te tweeten over centrumrechtse EP-fractie de European People's Party Group (EPP Group), die Orbáns partij in maart 2021 al verliet. Op zich niets nieuws, en eigenlijk gewoon een voortzetting van Orbáns gewoonlijke EU-retoriek.

Hoogste tijd dat Rutte er eens iets van zegt!