Ja hoor. De komende drie jaar gaat de AOW telkens met 2,5% omhoog, net als het minimumloon. Dat heeft het kabinet nu alsnog besloten, na een campagne van "linkse" partijen om ervoor te zorgen dat rijke bejaarden meer geld krijgen. Dat geld wordt allemaal betaald door iedereen die over 20 jaar nog niet dood is, aangezien dit "rechtse" kabinet het begrotingstekort doodleuk laat stijgen tot 3,4%. Het slaat economisch gezien helemaal nergens op, maar alle partijen kunnen nu trots zeggen dat ze ouderen niet in de kou laten staan en dat het een kwestie van beschaving is en meer van dat soort geleuter (Bijbelversen ffs). Andermans geld uitgeven was nog nooit zo makkelijk. Ondertussen lezen wij nog nergens hoe de koopkrachtplaatjes van de Gewone Man er de komende tijd uitzien, maar dat zal er vast niet mee te maken hebben dat die nog negatiever zijn dan het kwadraat van een zuiver imaginair getal het imago van Marco Borsato. Gaaf man.