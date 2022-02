Wiki: De eerste jaren vanaf 1957 werd de AOW volledig gefinancierd volgens het omslagstelsel, dat wil zeggen: uit de op hetzelfde moment geïnde AOW-premies. Bij de bepaling van de premiehoogte werd het percentage en het maximumbedrag per verzekerde elk jaar zo gekozen dat het totaal van de geïnde premies vermeerderd met enige rente-inkomsten gelijk was aan het totaal van de uitkeringen. Niet in alle jaren lukte dat. Een tekort moest worden aangevuld. Er is in 1997 incidenteel een tekort. In april 1998 is besloten het jaarlijks stijgende percentage te bevriezen op 17,9%[30] (2012: 65-plussers betalen 15,2% in plaats van 33,1% in de eerste schijf van box 1). Vanaf 2002 is er echter een jaarlijks oplopend tekort[36] dat uit de algemene middelen, de belastingopbrengsten, wordt aangevuld.

De hogere inkomens- die al 49,5% inkomstenbelasting afdragen- betalen dus al extra voor de AOW van de huidige AOW-genieters.

Heel vaak wordt hier geroepen dat de ouderen zelf voor hun AOW-uitkering hebben betaald.

Dat is om twee redenen niet zo: 1. Financiering gaat dmv een omslagstelsel (zie boven), en

2. De AOW-opbouw en het recht op AOW geldt voor iedereen die binnen het Koninkrijk verblijft, dus ook voor mensen met een vreemde nationaliteit. Je hoeft dus alleen maar in Nederland te zijn, en je hoeft geen stuiver AOW-premie of belasting te hebben betaald.