Le mot juste. Kent u die uitdrukking? Of anders: de gave van het woord. Sommige mensen hebben dat. Die zeggen iets, of ze twitteren iets, en je denkt meteen: zo is het. Daar kun je ontzettend jaloers op zijn, maar je kunt er ook gewoon van genieten. Er is al genoeg ellende om ons heen, nietwaar? Daarom, hierbij, van ons, voor u, de 150 aller- allerbeste tweets van brigade-generaal Toine Beukering, senator en Statenlid namens JA21. Veel plezier.

150. Wat we tegen Toine willen zeggen, zeg maar

"Met @wierdduk in de 'telegraaf cabine' praten over klimaat, corona en die gekke windparken... #Headwind"21"

149. Puntjes, veel puntjes

"Fuck de EU. Wij zijn één van de weinige landen met 'n schuldquote onder de EU-norm van 60%, het is nu ca. 52%. EU-gemiddelde: boven 100%. Optiefen dus of anders Nexit. EU kaapt onze hypotheekrenteaftrek: hervorming geëist voor coronasteun"

148. Even lekker trollen

"Weet jij een goede naam voor een nieuw windenergiegebied op zee? Om nog meer duurzame energie op te kunnen wekken, komen er nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee. Zodra de gebieden worden aangewezen, krijgen ze een naam. Heb jij een idee? Doe mee"

147. Altijd scherp op interpunctie

"Kijk, dat is mooi. Honderden miljoenen naar #Defensie. Daarvan exact 0 Euro naar #personeel. Dat is dan maar weer duidelijk. Extra geld voor Defensie in 2022"

146. Waarom Toine toch geen coach van Ajax is geworden (en Jan Roos ook niet)

"Ik ben te principieel, denk ik. Ik had Onana nooit meer opgesteld."

145. Economische analyse, inclusief puntjes

"Oeso stelt inflatieverwachtingen fors naar boven bij. #FD #Economie Voor de eurozone rekent de organisatie nu op een inflatie van 2,7% in 2022 (was 1,5%). - Zelfs deze forse verhoging lijkt me veel te laag."

144. Zevenpunter!

"Shula Rijxman (voorzitter Raad van Bestuur NPO) krijgt uit handen van Minister @arieslob een Koninklijke Onderscheiding : Ridder in de orde van Oranje Nassau wegens bijzondere verdienste jegens de samenleving. Van harte gefeliciteerd !"

143. Belangrijk motto

142. Maar dan met drie puntjes

141. Of vier puntjes

140. Vijf puntjes

139. Zes puntjes

138. Nog een vijfpunter

137. Vier

136. Vier, plus een bonusopmerking

135. Klassieke driepunter

134. Vijfje

133. Eentje met een disclaimer

132. Niet zomaar!

131. Klassieker!

130. Deze tweet heeft alles

129. Voor de mensen achterin

128. Het leven...

"De kneiterlinkse Rotterdamse VVD haalt het dus in hun hoofd om Rotterdam nog even snel op te zadelen met een soort banenmarkt voor doorgewinterde criminelen, die je met alle liefde neersteken om een paar honderd euro te verdienen."

126. Maar echt niet

125. Nee echt niet

124. Interpolis? Liever niet!

123. Kleine lettertjes!

122. Feiten. En puntjes.

121. Zes puntjes!

"'Europa moet kiezen een belangrijke speler zijn in de wereld of een speeltje'"

120. Een ontwikkeld man, die denkt dan aan China!

119. Ook nog wel een reactie met vijf puntjes waard.....

118. Dat is

"Man mishandeld in Amsterdam om Joodse afkomst"

117. Maar dan ook echt

"Hugo de Jonge wederom met zijn rug naar Thierry Baudet. Bizar."

116. Gewoon

"Erg dat dit nodig is: Het vernielde oorlogsmonument aan de IJssel in Westervoort wordt vervangen door een hufterproof exemplaar."

115. Enerzijds, anderzijds

"De 3 Engelse spelers die strafschoppen misten racistisch online bedreigd"

114. Maar vooral toch

"Onderwijsdebat gaat niet door vanwege PVV"

113. Dit ook

"Vier jaar te laat en dus de hete aardappel naar een volgend kabinet doorgeschoven."

112. De vraag stellen...

111. Ook nog

110. Ik zeg je eerlijk

109. Eens!

108. Niet alleen vals, maar ook...

107. En dat is...

"Alles mag bij links. Alles."

106. Net als...

"Werkelijk waar ongelofelijk. #GroenLinks, #D66, #PvdA en #BIJ1 stemmen #FVD-motie om digitaal inspreken mogelijk te maken weg."

105. Daar is maar 1 woord voor!

"Dit is NIET normaal. Ik leer mijn kind dat wanneer een volwassene zijn/haar naakte lijf laat zien of over penispiercings wil praten, we naar de politie gaan. Ondertussen promoten de NPO, en het jeugdjournaal via school, dit als normaal."

(okee twee)

104. Over knettergek gesproken

103. Dit is ook

102. Economie?

"De opgekochte hoeveelheid (staats)obligaties door de ECB bedraagt inmiddels bijna de helft (47,3%) van het bbp van de eurozone. And counting. #gekkenwerk"

101. Identiteitskaarten?

"Identiteitskaarten vermelden vanaf 2024 of 2025 niet langer of de drager man of vrouw is"

100. (Oorspronkelijke tweet verwijderd, maar toch)

99. Master bedroom gecanceld?

"’Master bedroom’ mag niet meer vanwege seksisme en slavernij"

98. 4th of July afschaffen?

"Nu mogen de Amerikanen ook al geen 4th of July meer ‘alleen’ vieren van Jerry"

97. Mensen met een baarmoederhals?

""Na "people who menstruate" noemen we vrouwen nu "Individuals with a cervix""

96. Birthing people???

95. Wat hadden we nou gezegd over mensen met een baarmoeder?

"“Mensen met een baarmoeder"

94. Klimaatbeleid?

93. Democraten in de VS?

92. Nobelrpijs voor de Vrede?

"Black Lives Matter movement nominated for Nobel peace prize"

91. Zeiden we toch?

"Black Lives Matter movement nominated for Nobel peace prize"

90. Menstruatiearmoede???

"Serieus hè, menstruatiearmoede. We moeten dus overal gratis tampons enzo neer gaan leggen want anders blijven mannen de wereld domineren ofzo. Aldus de PvdA. Ik heb hoofdpijn, mag ik nu een gratis paracetamol?"

89. Odekoeken???

"Jodenkoeken gaan “odekoeken” heten."

88. En dit ook!!! (oorspronkelijke tweet verwijderd)

87. Youtube????

"Youtube blokkeert schaker om woorden ’zwart’ en ’wit'"

86. Skiën???

"Oh jee, skiën nu ook racistisch!"

85. Indianen???

"Indianenstam wil dat de legendarische Jeep Cherokee van naam verandert"

84. Zonnevelden???

"De leefruimte vernietigen voor het goede doel."

83. Nog iets??? (oorspronkelijke tweet verwijderd)

82. En dit??? (ook verwijderd)

81. Of dit??? (ook)

80. Huizen aardgasvrij???

"'Huizen aardgasvrij maken is complex en kost ook meer dan verwacht'"

79. Racismeroepers???

"Als je huidskleur benoemt als onderscheidend criterium dan ben je een racist! Geen antiracist"

78. Woke???

"'Dames en heren' mocht al niet meer in de Nederlandse treinen. En nu zijn zwangere vrouwen 'mensen die zwanger zijn'. Wat volgt? Theodore Dalrymple over de sinistere gekte van #woke"

77. Van gas af???

"Alleen al van gas af kost 320 miljard en dan vindt men 40 miljard voor 3 kerncentrales te duur"

76. Biomassa???

"Biomassa is het Waterloo van GL"

75. Assepoester???

"Minnesota theater cancels its own Cinderella production because cast was 'too white'"

74. Beethoven en Mozart???

"Beethoven en Mozart fout, want “witte” Europese mannen uit de tijd van de slavenhandel"

73. Beethoven en Mozart??? Bis!!!

"Muziekopleiders van Oxford Uni overwegen muzieknoten, beheersen van instrumenten af te schaffen want "studenten van kleur raken er door in de stress"."

72. Wielrennen?

"Michael Schär wordt uit de koers gehaald: "Wegens het weggooien van een drinkbus in open natuur""

71. Boskap???

"Het Zwarte Woud wordt gekapt ... om plaats te maken voor windturbines. Want groen"

70. Wat zeiden we nou over van gas af?!?!?!

"Gemeentes willen doorzettingsmacht om u van het gas af te dwingen."

69. Knetterdeknetter!!!

68. Nog even over dat aardgas

67. Rubbertegelparadijs???

"Speelboot Kijkduin voldoet niet aan veiligheidseisen en keert niet terug: 'Dit is hoogtepunt van vertrutting'"

66. SchoolTV?

"SchoolTV (NPO) over anale seks. Kan het gekker?"

65. Nancy Pelosi???

"Speaker Pelosi: "Thank you George Floyd for sacrificing your life for justice ... Because of you and because of thousands, millions of people around the world who came out for justice, your name will always be synonymous with justice.""

64. Warmtevisie Katwijk???

"Uit de Warmtevisie Katwijk: 'De kosten voor de hele warmtetransitie zijn globaal voor de gehele gemeente Katwijk 1 - 1,2 miljard.' (tot 2050)"

63. Kleurplaat met mondkapjes???

"He gezellig een kleurwedstrijd van de super, even ontspanning voor die gefuckte kinderbreintjes."

62. Blijven lachen!

""Ik mag geen mond op mond beademing geven want degene die bewusteloos ligt kan geen toestemming geven.""

61. Windturbines op zee???

"De Europese Commissie wil 60.000 tot 100.000 windturbines op zee plaatsen."

60. Gebreide piemels???

"A knitted penis for extremely small girls to wear in their pants if their parents believe them to be transgender."

59. KLABAM! HATSJEKIDEE!

"Hoofdredacteur neerlandistiek tijdschrift: We moeten ‘hij’ afschaffen en alleen nog maar ‘zij’ hanteren"

58. NOG MEER racismeroepers???

"Het is heel racistisch om het woord “zomer” te gebruiken. Immers, in Afrika is het dan WINTER!"

57. Marilyn Monroe???

"Kritiek op ’gedateerd en seksistisch’ beeld van Marilyn Monroe"

56. ANP???

"Zucht ... “ANP hanteert vanaf nu genderneutrale voornaamwoorden”"

55. Greenpeace???

"Welt: Ein Klima-Aktivist fliegt mit einem Fallschirm in die Arena. Er kann einen Absturz nur knapp verhindern und verletzt eine Frau."

54. Wiskunde???

"Hier valt echt geen touw aan vast te knopen.... // Dekolonisatie van het wiskundeonderwijs - BIJ1"

53. Minder bloot???

"School vraagt leerlingen zich minder bloot te kleden: 'Vooral meisjes aangesproken'"

52. Moedermelk???

"Gendergekte wordt steeds erger! Geen “moedermelk” meer."

51. NOG MEER windmolens???

"Kijk ze eens fier wezen op de vergalling van landschap en leefomgeving…. STOP deze windwaanzin!"

50. Satire???

"THINGS THAT ARE RACIST (part 30) • Fried chicken • School uniforms • Hawaiian pizza • Mozart"

49. Satire??? (2)

"THINGS THAT ARE RACIST (part 32) • Self-driving cars • Coffee • Dinosaurs • Jigsaw puzzles"

48. Eten??? In een potje???

"Want eten groeit in een potje"

47. Herstelbetalingen?

"Het moet niet gekker worden: VN-chef Michelle Bachelet eist herstelbetalingen voor Afrikanen van hele westerse wereld: ‘Maak fouten uit het verleden goed!’"

46. Greta Thunberg???

"Kijk ik naar the Omen II?"

45. Zonnepanelen???

"Gras opgeofferd voor zonnepanelen, terwijl daken van bedrijfspanden worden gespaard"

44. Menstruerende mannen???

"Periods are not just for women"

43. Dit Land. Nou???

"Dit land Staat betaalt journalist Boersma schadevergoeding voor uitzetting uit Turkije"

42. PvdA???

"De NOS-verslaggeving over klimaatdromen van Timmermans en Samsom: alles wordt duurder! Wat wordt goedkoper? Hier wordt een Europees Utopia gecreëerd door het PvdA-duo. (9 zetels in de Tweede Kamer)."

41. Genderstudies???

40. Zwangere man???

"Pregnant men emoji."

39. Zwangere man??? (2)

"Ah ja. Een mens met baarmoeder."

38. Holocaustvergelijkingen???

"Volstrekt gestoord. Hoe kan je jezelf zo voor gek zetten? / Wie wordt de nieuwe Anne Frank?"

37. Holocaustvergelijkingen??? (2)

"Kots-emoji / Wie wordt de nieuwe Anne Frank?"

36. Genderpoli???

35. Stagiair???

"Mijn god! de #npo is echt gek geworden: "als we genders afschaffen zal het geweld zoals tegen #frederique vanzelf verdwijnen...." Hoe wereldvreemd kun je zijn? #eenvandaag"

34. Corona door klimaatverandering???

"Als u het nog niet had begrepen : klimaatverandering is ook oorzaak van corona virus pandemie, zegt EU chef Ursula Von der Leyen. We leven in een waanzinnige tijd."

33. Mannen die zich vrouw voelen???

32. Voor de zekerheid!

Ook nog even in de reactie

31. EU-leger???

"EU-topdiplomaat misbruikt Afghaanse puinhoop om te pleiten voor EU-leger"

30. Politiewaarnemers???

"Een tamelijk absurd tafereel in Amsterdam: de politie controleert passanten op wapenbezit en wordt zelf gecontroleerd door burgers, die toezien of er niet etnisch wordt geprofileerd, en dit alles weer onder het oog van de media"

29. Hoofdletters???

"U MAG GEEN HOOFDLETTERS MEER GEBRUIKEN WANT DAT IS OOK RACISME ENZO, VANAVOND IN EEN TALKSHOW OP UW BUIS"

28. Capital letters???

"JOIN THE CAPSLOCK MOVEMENT TO HONOR THE SYMBOLS OF HIERARCHY"

27. Straatnamen???

"het leed dat open inrichting Amsterdam heet..."

26. 1,5 graden???

"“Wat er nodig is om onder de 1,5 graad opwarming te blijven” — Eerst zonder kosten-baten analyse een doel formuleren dat volledig buiten de macht van Nederland ligt en dan een enorm beslag op de middelen willen leggen. Laten we eerst een grondige kosten-baten analyse maken."

25. Genderkoek???

"De gewraakte “genderkoek”. #Wilders #APB"

24. Lichamen met vagina's???

"Vrouwen zijn nu "lichamen met vagina's". In een van de meest toonaangevende medische wetenschappelijke bladen ter wereld."

23. De UvA???

"De ⁦⁦@UvA_Amsterdam is hard op weg om een Pythoniaanse parodie op een universiteit te worden. Als iemand Cleese en co geld zou betalen om de uni belachelijk te maken zou het resultaat behoorlijk in de buurt komen van deze clowneske vertoning."

22. GroenLinks???

"een @groenlinks mafkees zegt op radio 1 dat de gasprijs zo hoog is omdat we te weinig hebben geinvesteerd in windenergie"

21. 30 rijden???

"De Europese Unie wil sinds gisteren officieel een veralgemeende zone 30 in alle steden en woongebieden van het continent. De Europese Commissie gaat nu zien hoe dat moet worden ingevoerd."

20. Nou wat denk je zelf?

19. Amsterdam???

"Republiek Amsterdam begint steeds meer op Pyongyang aan de Amstel te lijken."

18. Microsoft???

"If you’re not announcing your pronouns, race, hairstyle and accessories, you’re on the wrong side of history."

17. Het zal toch niet???

"Nederland groot voorstander van autonome militaire eenheden onder EU vlag"

16. Hallmark???

"Boycotten die Hallmark"

15. Surinaams???

"Ruard Ganzevoort, Chief Diversity Officer aan de Vrije Universiteit: schaf Latijn, Grieks en de Nederlandse grammatica af en vervang die door Surinaams en Drilrappiaans."

14. Inclusieve taal???

"De ⁦@EU_Commission gaat volop inzetten op 'inclusieve taal'. Verwijzingen naar Kerstmis mogen niet langer, want dat kan beledigend zijn voor niet-christenen. "Dames en heren" mag ook niet meer... "

13. Even een sarcastische 'heerlijk' erachteraan

"‘Het Westen is in de ban van de klimaatreligie, waardoor burgers de zware economische lasten van de peperdure energietransitie dragen. Terwijl de inkt van de groteske klimaatplannen nog nat is, komt de boodschap dat alles maar even sneller moet.’"

12. Gewoon een vraag!

"Gas eruit. Biomassa erin. Zonder vooraf te isoleren. Complete waanzin. #JA21 wil aanstaande woensdag opheldering van GL-wethouder @mvdoorninck"

11. Alfa spatie hel!

"De kosten van de #EUGreenDeal worden geschat op 11.500 miljard euro en het resultaat zal slechts tussen 0,02 en 0,06 gr.C minder opwarming zijn. Het was al minimaal maar nu verdampt de hele inspanning en de energieprijzen gaan door de overhaaste transitie inmiddels door het dak"

10. Vóór Europa, dus tegen de EU!

"Europa maakt klimaatsprong: reuzepakket voorstellen moet leven duur zamer maken"

9. Analyse!

"Plannen Timmermans maken tanken duurder: ’Mogelijk euro erbij aan de pomp’"

8. Heilstaat!

"Er komt binnenkort nieuwe wetgeving die ondernemers verplicht hun dak vol te leggen met zonnepanelen. Dan gaan deze ondernemers dus verplicht het schip in als het aan @groenlinks en de @VVD ligt. Of heb ik iets verkeerd begrepen?"

7. Wat je lekker noemt!

"30 juni a.s. is het gedaan met de #pulsvisserij. Pulsvissers die met super moderne techniek gezond en duurzaam voedsel vangen, maken plaats voor 100.000 gigagrote bodemberoerende windmolens. Naast bomenverbranding de grootste kolder van deze tijd"

6. Het lijkt hier wel...

"De @Onderwijsraad wil niet alleen de middenschool, maar ook het schooladvies én de eindtoets afschaffen. Dat betekent een enorme stelselwijziging in PO en VO. En dat terwijl er een systeemcrisis én een coronacrisis door het onderwijs raast. Ik houd m’n (onderwijs)hart vast"

5. Moeten we niet willen!

"Nivelleren is de oplossing voor alles. Dat weten wij, want ondanks/door al het nivelleren gaan wij op vakantie naar Antalya. Waarom zouden we opleidingen dan niet nivelleren. All-in exclusive, zogezegd."

4. Niet twee gekke plannen!

"Van 't gas af. Kost 40.000 euro per woning. NL telt 7,9 miljoen woningen. Komt dus neer op 319 miljard. Heeft die rare Baudet, waar we zo om moesten lachen, toch weer gelijk. Het is echt een waanzinnig plan."

3. Dit vraagt om vijf puntjes!

"Dat Kluivert is veroordeeld voor dood door schuld was nooit reden om hem niet te selecteren. Maar dat @woutweghorst zich uitspreekt over #Corona is reden voor @arnovermeulen om in #studiovoetbal te pleiten om hem #cancellen"

2. Je vraagt het je af!

"Verhoffstadt wil één Europese superstaat en één Europees leger...... Waar doet dat ons aan denken? #NEXIT"

1. Hier is maar ÉÉN WOORD VOOR!!! MET HOOFLETTERS!!!

"1/ Woke waanzin nu ook op pabo's: Toelatingstoetsen afschaffen om "meer diversiteit in de opleiding" te krijgen, omdat "vooral studenten met een migratieachtergrond slechter scoorden bij deze toetsen." Dit gaat onherroepelijk tot een lager niveau leiden."

BONUS: Alle lachende emoji van Toine Beukering aan Jan Roos