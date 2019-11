150 en allerlaatste. Wybren van Haga (Groep Kneus)

Als Wybren van Haga een schoonmaakproduct was, dan was hij een dweil. Wybren doet zogenaamd niet aan zetelroof, tot hij de mogelijkheid kreeg tot zetelroof en toen deed hij ineens wel aan zetelroof. Want zo gaat dat bij Wybren van Haga, die (weliswaar niet veel, maar toch) alcohol drinkt en achter het stuur stapt, alsook invalide en bejaarde huurders uit zijn pandjes kukelt, in de clinch ligt met studenten, afspraken niet na komt, vergunningen niet op orde heeft, dwangsommen krijgt. Of zoals een oud-collega zei: "Van Haga heeft schijt aan twee dingen. Regels en mensen." Het is gewoon een vervelende egomane knuppel, deze gast. Een dweil.

149. Kees Verhoeven (D66)

Als ijsjes eten en lekker op stap gaan met fruitige stagiaires een kwaliteit was, stond Kees Verhoeven in de top 1. Maar dat is het niet en dus staat Kees Verhoeven op plek 149, ook omdat hij verantwoordelijk is voor het slopen van de democratie én hij is ook nog eens zo pedant als zijn voormalige baasje Pechtold. Dat pedante, betweterigere, zeurderige toontje met dat opgeheven vingertje. Echt geen zak aan.



148. Mark Harbers (vvd)

Onder zijn verantwoordelijkheid werden ernstige misdaden van asielcrimineliërs, zoals verkrachting, doodslag en moord, verdoezeld. In iedere andere beroepsgroep moet je dan wegwezen en wat anders gaan doen, maar in vvd-land doe je gewoon een stapje terug op de ladder en klim je daarna maar weer omhoog want nobody gives a damn. En daar hebben ze dan ook al die integriteitscommissies voor, maar wij zullen Mark Harbers altijd herinneren als iemand die goochelde met cijfers van verkrachting, doodslag en moord.

147. Bas van 't Wout (vvd)

Deze gangster is Koning Onzichtbaar in de Tweede Kamer. Sure, hij zal op de achtergrond vast leuke dingen doen, maar de planten water geven in de werkkamer van je baas en de bitterballen frituren kan iemand anders doen. Klaas Dijkhoff kan recht lullen wat krom is maar als je er geen zin in hebt moet je gewoon lekker thuis op de bank gaan zitten.

146. Antoinette Laan-Geselschap (vvd)

Nog zo'n vvd'ster die de rest een beetje geselschap houdt maar verder niet op daden te betrappen is. Antoinette ziet er trouwens wel uit als iemand met wie je heel gezellig kan Rummikuppen, ware het niet dat ze gesmoked zal worden door de Rummikub-clan van Henk Krol. Die zijn overigens ook heel goed in sjoelen en de verwarming op een gruwelijke hoge temperatuur draaien, maar dat is weer een heel ander verhaal.

145. Lilian Marijnissen (SP)

Lilian Marijnissen is niet alleen voor Feyenoord, Lilian Marijnissen ís Feyenoord. Lilian Marijnissen is een soort wijlen Jaap Stam. Ze staat nog een beetje aan de knoppen te draaien op de brug, maar het ruim maakt water en erger nog: het kompas is kapot. Bij de hete kwesties van het afgelopen jaar heeft de SP of helemaal geen standpunt of een standpunt dat wordt overvleugeld door de standpunten van de andere partijen. Het lijkt wel een beetje klaar, met de SP. Het is alleen nog wachten tot de rode boot naar de zeebodem zinkt. Stam is al weg, nu Marijnissen nog.

144. Selçuk Öztürk (Islamitische Staat)

Deze makker is en blijft een enorm eigenaardige gozer. Hij hanteert een merkwaardig taaltje, een combinatie van Turks, Nederlands en nog meer Turks, en dat is eigenlijk alleen grappig als hij 'kinderporno' probeert uit te spreken. Öztürk is op papier politicus, maar onderhuids zit een vadsige garagehouder die aanvankelijk heel erg aardig en grappig is, maar zodra je twijfels hebt over de verrichte arbeid haalt hij al zijn collega's erbij en gaan ze dreigend sjekkies staan roken voor je neus. Ja, jullie zien het voor je hè? Nou dan.

143. Rob Jetten (D66)

Laten we zijn politieke ruggengraat maar niet gaan doorzagen, niet alleen omdat je voor rubber beter een schaar kunt gebruiken, maar ook omdat wel bekend is hoe de wind waait in huize Jetten. Het is vooral geen leuke man. Rob Jetten is het joch dat op schoolreisje de rechterhand is van de meester. "Meester meester, Geertje gooide een papiertje op de grond!" En dan krijgt Rob z'n 7,50 en dat is het dan. Overigens heeft Rob Jetten helemaal geen mening, hij recycled wat eerder opgebraakte meuk. Gelukkig duurt het niet lang meer tot de mensen er niet meer intrappen en dan kan Rob oprotten naar het bedrijfsleven ofzo.

142. Tjeerd de Groot (D66)

Tjeerd de Groot is van D66, maar in zijn broekje is hij GroenLinks. Iedereen denkt dat de boeren met hun hooivorken achter Tjeerd aan zitten, maar het is andersom. Als een dief in de nacht sluipt Tjeerd met zijn hooivork rond op het erf van de boeren, om te kijken of hij nog wat trekkerbanden lek kan prikken. Als alle boeren dood en failliet gaan staat Tjeerd de Groot te dansen op hun dorre akkers.

141. Tom van der Lee (GroenLinks)

Totale weggooier. Was naar eigen zeggen 'politicoloog aan de UvA, studentenleider, (geweldloos)kraker en dienstweigeraar' en dan weet je al wat voor een tofoe je in de kuip hebt. Wat het vervelend maakt, is dat Van der Lee (laten we 'm vanaf nu maar Van der L. noemen) als directielid van Cocksfam Novib WIST van de viespeukerij bij zijn organisatie, gore orgies met kindhoertjes enzo. Van der L. is zo'n gast die zogenaamd heel betrokken is met de wereld om zich heen maar onder de streep denkt hij alleen maar aan zichzelf.

140. Jaco Geurts (CDA)

Mafklapper die tegen een betere rechtspositie voor homoseksuele docenten op christelijke scholen stemde en dan weet je meteen waar hij zit met zijn brein: in zijn dikke reet. Jaco Geurts is zo'n domme dichtgetikte eikel dat wij ons schamen voor het feit dat hij dingen mag doen NAMENS het volk. Jaco Geurts is getrouwd en hij heeft twee kinderen. Hopelijk is een van die kinderen homo. Een heel lieve homo, die de hele tijd wil knuffelen met z'n lieve papa. Kijken of Jaco dan nog steeds zo'n grote bek heeft.

139. Jeroen van Wijngaarden (vvd)

Jeroen van Wijgaarden, alias de Hakkelaar, maar dan niet die ene in de drugs. Hoewel, als we Van Wijngaarden soms horen lullen denken we: deze gozer zit zwaar aan de crack. Enfin, kijk zelf maar.

138. Anne Mulder (vvd)

We hadden een heel verhaal voorbereid over hoe we deze meid nog nooit gezien hebben, hoewel we wel weten dat ze iets doet met Brexit. Dus wij bij Google zoeken naar Anne Mulder, blijkt ze eruit te zien als een vent. Ook frappant.

137. Frank Wassenberg (Dieren)

Dankzij deze knurft kan Pia Dijkstra haar stofzuiger in uw lichaam parkeren: meneer had z'n telefoon uit, miste een trein en vervolgens ook de stemming over het donorsysteem. Dan kun je de rest van je leven nog zo je best doen voor koolmeesjes, boktorren in een stronk hout en pissebedden onder de tegel maar je staat voor altijd bekend als die enorme sukkel die een gruwelijk belangrijke stemming miste omdat hij een faalhaas is. Pun.

136. Eva van Esch (Dieren)

Eva rommelde een beetje mee in de Utrechtse gemeenteraad en eenmaal in Den Haag had ze haar prioriteitenlijst meteen op orde: het afschaffen van de bitterbal. Dat agendapunt leidde in Utrecht ook al tot een 'bikkelharde strijd' terwijl het onder de streep gewoon heel simpel is. Je moet niet lullen over bitterballen, je moet ze vreten.

135. Lammert van Raan (Dieren)

Nog maar een makker van de Dieren dan, deze Lammert van Raan, want als de partij binnenkort door al die onderhuidse strubbelingen in elkaar dondert hebben we ze in ieder geval behandeld. Lammert zit alleen bij de Dieren omdat zijn vrouw daar iets heeft betekend en dat zegt genoeg over de man.

134. Frank Futselaar (SP)

Mooie lul, maar alleen vanwege zijn naam. Alle politici zouden Futselaar moeten heten. Kabinet-Futselaar I. Motie van Futseling. En dan 'voorzitter' schrappen en daar ook gewoon 'Futselaar' van maken. "Bedankt mevrouw de Futselaar." Nou ja, we kunnen in ieder geval grinniken om zijn naam en verder is het natuurlijk niet veel soeps, deze knaap.

133. Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)

Leuntje Wilhelmina Digna Geluk-Poortvliet, weyoooo, die is al 102 jaar oud.

132. Jan Paternotte (D66)

Altijd als we dat zelfingenomen hoofd van Jan Paternotte zien broeden op een gemeen plannetje om iemand een dolk in z'n rug te planten worden we hartstikke onrustig. Jan Paternotte is het type dat vroeger altijd als laatste werd gekozen met gym. Niet omdat hij niet kon gymmen, maar gewoon omdat niemand bij hem in het team wilde zitten. Jan Paternottes haarlijn doet ons trouwens denken aan die van Khabib Nurmagomedov. Verder lijken die twee in niets op elkaar want Khabib wint altijd en Jan Paternotte is een loser.

131. Jesse Klaver (GroenLinks)

Over losers gesproken, Jesse Klaver. De inhoudelijke discussie laten we aan ons voorbij gaan want daar gaat het hier niet om, maar Jesse Klaver heeft gewoonweg de looks & feel van een gebruikte dildo. Jesse Klaver deelt dan van die fotootjes op zijn Instagram om aan te tonen dat hij zo lekker gewoon is gebleven, maar daar prikt iedereen doorheen. Kent u dat gevoel, dat je op het strand bent geweest en je daarna de hele dag last hebt van schurend zand in je naad? Nou, dat gevoel heb je ook als je kijkt of luistert naar Jesse Klaver. Het is irritant en het is nep.

130. Chris van Dam (CDA)

Chris van Dam, een volstrekt ondefinieerbare vent, je opa die tevens je oom is, allemaal leuk en aardig en vriendelijk enzo, maar ondertussen is hij enkel en alleen bekend om het feit dat hij wat koloniale gebieden probeert te annexeren. Mooi he, beeldvorming. Een stijlloze en weinigzeggende 130ste plek voor Chris, want het is natuurlijk niet veel en het zal ook nooit heel veel worden.

129. Suzanne Kröger (GroenLinks)

Nooit van gehoord, deze gabber.

128. Bart van Kent (SP)

In de aanloop naar zijn installering als Kamerlid gaf Bart van Kent te kennen vooral op te zien tegen Haags gedoe. Wellicht is dat ook de reden dat Bart van Kent van de radar is verdwenen en dat we hem terugvinden in dit blokje 'Kamerleden die er totaal niet toe doen'.

127. Joba van den Berg (CDA)

Jacoba Antonia Maria Joanna van den Berg-Jansen, nou dan weet je het wel: als de lichten in de slaapkamer doven knal je de complete kamer door. Nee hoor, grapje. Joba van den Berg komt rechtstreeks weggelopen uit 1952. Twee spannende hoogtepunten in haar leven. 1. Ze woont in Goes. 2. Ze is getrouwd met Hans.

126. Roy van Aalst (PVV)

Roy van Aalst kan niet eens overweg met zijn buren en dan moet hij in de Tweede Kamer beleid gaan maken zodat ons land een stapje verder komt? Kansloos natuurlijk. Niet dat Roy beleid GAAT maken want hij zit bij de PVV en die worden toch door alle anderen genegeerd, dus Roy kan een beetje roepen en schreeuwen maar het heeft toch allemaal geen zin.

125. Corrie van Brenk (Bejaarden)

Ja we hebben eigenlijk geen idee wie deze mevrouw is, wat ze kan en waarom ze doet wat ze doet, dus hebben we haar maar lukraak in het rijtje deplorabelen gekwakt.

124. Mahir Alkaya (SP)

Mahir Alkaya werkte jarenlang in de scheepsbouw en dat is een uitermate handige eigenschap als je werkzaam bent op de Titanic genaamd SP. Omdat die partij met ijzeren hand geregeerd wordt door de familie Mao valt er voor Mahir weinig eer te behalen, maar wellicht kan hij voor zichzelf een mooi reddingsbootje timmeren. Bij DENK, ofzo.

123. Pia Donor Dijkstra (D66)

Pia Donor Dijkstra heeft haar grootste succes natuurlijk al behaald, haar magnum opus, de kroon op haar werk. Bot gezegd is het nu alleen nog maar wachten tot Pia Dijkstra zelf haar organen moet inleveren bij de Dijkstra-bank, en dan kan iemand anders mooi verder leven met haar organen. In de Tweede Kamer hebben ze er momenteel niks meer aan, deze uitgebluste mevrouw.

122. Matthijs Sienot (D66)

Deze vriend kwam laatst ineens in het nieuws met iets totaal niet boeiends, zijn we nu alweer vergeten, en verder doet hij precies wat zijn achternaam zegt dat hij doet: die zie je niet.



121. Madeleine van Toorenburg (CDA)

Zat vroeger in het gevangenisleven en was toen best te pruimen. Is nu alweer 73 jaar [nog opzoeken of ze niet 82 is, red.] en dan is het wel een keertje klaar. Wilde kamervoorzitter worden maar werd gesmoked door de veel aimabelere Arib, die we wayyyy hoger in deze lijst terug zullen vinden.

120. Henk van Gerven (SP)

Studeerde medicijnen en was toen van mening dat een hoog artsensalaris helemaal niets voor hem is. Dat is hartstikke nobel, of knettergek, dat kan natuurlijk ook. Van Gerven was uiteraard wethouder in Oss, zoals iedereen van de SP zijn strepen heeft moeten verdienen in Pyongyang onder de Maas en dan weet je meteen in welk kamp bij zit, mocht er eindelijk een keertje aan de poten van de grote leider gezaagd worden.

119. Stieneke van der Graaf (CU)

Stieneke van der Graaf van de partij Gezin & Eten Op Tafel, dat is nou echt zo'n type over wie je zegt: die zou weleens getrouwd kunnen zijn met een man genaamd Harmen. En verdomd het is nog waar ook! Verder is Stieneke van der Graaf nogal een grijze muis, al zijn we wel benieuwd wat haar lievelingseten is.

118. Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Je hebt van die mensen die een Pavlovreactie oproepen. Sjoerdsma is zo iemand. Als hij ergens begint te zwammen loopt de kots je door de mondhoeken. Is hij dan een slecht Kamerlid? Neen, dat is hij niet, en daarom staat hij op een verdienstelijke 118de positie.

117. Thierry Baudet (Fvd)

Ging van start als een raket en de laatste tijd denken we vaak: kerel wat ben je nou allemaal aan het DOEN man.

116. Farid Azarkan (DENK)

Dementor van Azkaban is een van de Kamerleden die het vaakst aanschuift bij de debatten, waarvoor hulde. Het probleem is alleen: het is een vervelende vent. Hij probeert ook nog wel grappig te doen enzo, maar het is allemaal zo geforceerd, zo nep. Bovendien, als Erdogan en de koning van Marokko een coalitie smeden en met hun Rif-Ottomaanse leger vol Zieke Mannen op de Grebbeberg staan hebben wij wel een vermoeden in welke loopgraaf Azkaban ligt. Niet in de onze.

115. Mustafa Amhaouch (CDA)

Blijft toch een grappig gegeven, moslims die Kamerlid zijn voor het CDA. Nu is de mores inzake de vrouwen en andersoortig stichtelijk religieus gejengel natuurlijk niet zo verschillend, maar deze makker was bijvoorbeeld 'lid van de bouwcommissie voor de nieuwbouw van een moskee in Helden' en we zouden zijn prioriteiten weleens willen weten als het op die plek zou gaan tussen een kerk en een moskee.

114. Dion Graus (PVV)

Natuurlijk, Dion, op plekje 114 van red een MOTHERFUCKING dier. Dion Graus is wel een geinige gozer, maar het is natuurlijk wel een klucht van een gast die keihard wordt uitgelachen in praatprogramma's over voetbal. Dat zegt wel wat over het praatprogramma over voetbal, maar dat zegt ook wel wat over Dion Graus, die met zijn foto absoluut niet bovenaan het deck met portretten ligt als je in het buitenland onze Kamerleden gaat voorstellen.

113. Hayke Veldman (vvd)

Zooooo en dan nu een blokje irrelevante vvd'ers die allemaal helemaal geen ene zak voorstellen. Je kunt ze inleveren voor een andere vvd'er, het maakt allemaal niet veel uit. Het probleem is: de vvd heeft zo veel zetels, dat je als volk een heel zwik van dit soort knuppels in je maag gesplitst krijgt. Ze zitten en beetje op het pluche, ze pakken wat knaken, ze stemmen een beetje met het baasje mee en ze vreten wat bitterballen, einde.

112. Martin Wörsdörfer (vvd)

111. Aukje de Vries (vvd)

110. Dennis Wiersma (vvd)

109. Arne Weverling (vvd)

108. André Bosman (vvd)

107. Laura Bromet (GroenLinks)

Toen Rik Grashoff vertrok uit de Tweede Kamer wegens foekie-foekie met partijvoorzitter Marjolein Meijer werd deze Laura Bromet ineens geselecteerd door bondscoach Jesse Klaver. Bromet, die is behalve stokoud geen hoogvlieger. Het is een soort Barry van Galen, een Jeffrey Talan, een Romano Denneboom. Die mag een keertje meedoen met de grote jongens omdat er niemand anders voorhanden is en na een paar jaar verdwijnt ze gewoon weer lekker in de gemeentepolitiek.

106. Sophie Hermans (vvd)

Sophie Hermans, dat is ideologisch een pot pindakaas waar de pindakaas uit is. Opfriscursus: weet u nog, toen Mark Rutte het ff niet meer wist hij riep: "Caroliene?" Die Caroliene is zijn persoonlijk assistent en deze Sophie was daarvóór de assistent van Rutte. Sophie is ook nog eens de ZUS van Caroliene, lekker dienstbare familie denk je dan, tot je weet dat ze DOCHTERS zijn van Old Boy en foute vvd'er Loek Hermans. Enfin, Sophie zit daar vooral voor de familie Hermans en dat is hartstikke leuk voor de familie, want inhoudelijk is het dus niet veel soeps met dit dametje.

105. Gabriëlle Popken (PVV)

Als Gabriëlle Popken 'Ramona' of 'Priscilla' had geheten hadden we het ook geloofd, maar Wilders heeft de hoogvliegers natuurlijk niet voor het uitkiezen. Popken lult een beetje mee met de baas en dat is het dan ook wel.

104. Martijn van Helvert (CDA)

Goeie genade wat een saaie knaap. Hij heet Martijn, hij stond een keer op de foto, hij woont in Sittard en hij zet zich in voor de krimpregio Heerlen. Heel erg boeiend allemaal.

103. Niels van den Berge (GroenLinks)

Zihni Özdil, dat vonden we nog eens een grappige gast. Ideologisch weliswaar wat verdwaald in het doolhof in z'n hoofd maar je kan er een goed glaasje pils mee drinken. Zihni had persoonlijkheid en karakter, maar dat karakter is weggekaraktervermoord en daar is deze in Duitsland geboren oersaaie peuterpamper voor teruggekomen, een kerel die de veters van Zihni nog niet eens mag strikken. Laat maar zitten hoor.

102. Emiel van Dijk (PVV)

Emiel van Dijk is de enige op de site van de PVV die geen portefeuille bij zijn neus heeft staan. Eigenlijk is hij ook een soort invaller voor de PVV. Als er eentje zwanger is, of van het toneel verdwijnt, is Emiel best bereid zijn mannetje te staan. En zolang hij zijn mond houdt in de media, niet met zijn jatten in de partijkas zit en niet aan de coke gaat vinden Geert & Bosma het waarschijnlijk wel best.

101. Tobias van Gent (vvd)

Elias zit achter de kipkluifjes, Keyzer is gecremeerd in z'n eigen crematorium en Van der Steur zit jankend in een hoekje van z'n kasteel, maar gelukkig heeft de vvd nog een reserve-kasteelheer, Tobias van Gent. Die niet-kasteelherenkant van de vvd, zeg maar de olijke blijbekken als Klaas Dijkhoff en Thierry Aartsen enzo, zijn ook niet te pruimen, maar die kasteelheer-vvd'ers zijn wel heel erg kudt.

100. Bram van Ojik (GroenLinks)

Nou jaaaaa zeg dat is toevallig, Bram van Ojik is PRECIES terechtgekomen op de plek van zijn leeftijd, namelijk 100.