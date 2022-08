: nuance mijnerzijds “ Besteedbaar inkomen: verloren decennium

Met de koopkracht gaat het dus langzaam weer de goede kant op, na jaren van stagnatie. Maar kijk je naar het absolute niveau van het besteedbaar inkomen van huishoudens dan is er sprake van een verloren decennium. Huishoudens gemiddeld nauwelijks meer te besteden gekregen, terwijl de economie wel is gegroeid, schrijft Rabobank in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Illustratief is deze grafiek, die laat zien dat het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking (blauwe lijn) tot het niveau van begin deze eeuw was teruggezakt. Vergeleken met de piek van 2007 zijn Nederlanders nog altijd een stuk armer.”