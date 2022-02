Veel van de "complotten" die Baudet in de ether smeet in 2020 en begin 2021 bleken achteraf toch een kleine tot dikke kern van waarheid te bevatten. Maar het begint nu toch wel een beetje erg gênant te worden met de tweets en retweets. Rond September begon ik mij weer aangetrokken te voelen tot FvD moet ik tot mijn spijt zeggen (lid worden zal ik nooit meer), dit met name meer vanwege Gideon en Pepijn en niet vanwege Baudet.

Maar nu begint het meer te lijken op de oude gezegde te lijken "Throw 'em up against the wall and see which ones stick." om dan bij nét die ene die blijft plakken te kunnen zeggen "ZIE JE WEL!".

En dat dan gekoppeld met zeer kinderachtige opmerkingen en tweets die in deze 'woke' tijden... Wellicht had Nanninga achteraf groot gelijk dat Baudet de enige was die uit de partij moest gaan om deze overeind te laten houden en nu héél groot zou zijn geweest. (Niet zozeer persé in zetel aantallen in 2e kamer, maar in t algemeen als tegendruk)