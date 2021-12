Theo Hiddema is weer eens klaar met iedereen bij FvD, omdat iedereen bij FvD een ontzettende FvD'er is. Dit, nadat Theo Hiddema in november vorig jaar opstapte uit de Tweede Kamerfractie van FvD, hij in december weer terugkeerde als lijstduwer van FvD, hij in januari afzag van zijn plek op de lijst van FvD (en zei dat hij echt echt weg was bij FvD) en in april opeens terugkeerde als Eerste Kamerlid van FvD. Maar goed. Vandaag verschijnt in NRC een "laatste" waarschuwing, van Theo Hiddema aan Thierry Baudet. Of misschien de een-na-laatste waarschuwing. Of de twee-na-laatste waarschuwing. Het is hoe dan ook een zoveelste waarschuwing die toch aan dovemansoren gericht is omdat Thierry Baudet het veel te druk heeft met het verdrinken in het moeras van zijn eigen WEF wanen en ivermectine ideeën. Het is dat Gideon van Meijeren er de hele tijd doorheen loopt te krijsen, anders zou je nog kunnen lachen om deze totale debielenkermis ook.

