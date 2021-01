Voor je het weet staat er weer iemand voor een geel gordijn te blèren dus je weet het maar nooit, maar Theo Hiddema is dus ÉCHT weg. Samen alle zetels in de peilingen en de rest van de beloftevolle beweging opgezogen in een vortex van Lange Fransjes, Tisjeboy Jaytjes, dready dansmariekes die wel of niet achter de schermen gesteund worden, de allergrootste kneus van Den Haag Wybren van Haha en alle bruine overhemdjes van Freek Jansen. Tjonge jonge, what could have been. Theo vandaag, in de feestjesrubriek in De Telegraaf: "Ik kwam nog even terug om lijstduwer te worden uit sympathie voor Thierry Baudet, maar ook daar zag ik uiteindelijk van af na alle opmerkingen en sympathie voor corona-ontkenners. Het was zo vermoeiend allemaal. Bovendien wilde ik als lijstduwer niet verkozen worden met voorkeursstemmen, want ik wilde helemaal uit de politiek." En nu noemt Theo zich 'politiek depressief'. Wij noemen dat gewoon politiek overleden. De Theo is dood, leve de Theo.