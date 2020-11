Mijn hoop is gericht op een rechtse koers, zonder identiteitspolitieke agenda. Gericht op oplossingen van problemen voor alle mensen in Nederland, maar waarbij ook harde oplossingen genoemd en uitgevoerd moeten kunnen worden. Een rechtse leider die kan doordringen tot de islamitische bevolking met een boodschap: je mag je geloof aanhangen, maar we moeten korte metten maken met jullie geloofsgenoten die jullie en onze vrijheid aanpakken. niet alle moslims, maar sommige moslims zijn daarin een probleem. Ik zou zo graag een rechtse politicus zien die op een normale, intelligente manier politiek bedrijft, zonder te vervallen in goedkoop populisme, geschreeuw of zonder oplossingen maar een beetje zeikt over linkse media en complotjes.

Eerdmans zou dat kunnen. Heeft het bewezen in Rotterdam. Eva Vlaardingerbroek was ik wel enthousiast over. Die andere dame leek me ook capabel. Tante Bel is boven alle twijfel verheven. Laat die 4 eens een partijtje starten...