Thierry Baudet gaf net met Lennart van der Linden een soort van persconferentie op de stoep van het partijkantoor aan de Herengracht. Die persconferentie was niets minder dan geraaskal. Het was 50PLUS, met het pistool uit de lade van de LPF, in het bruine Minder Minder Café.

Baudet blijft er bij dat het allemaal een trial by media is, maar dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij neemt dus "verantwoordelijkheid" voor iets dat hij de media verwijt. Dat kan helemaal niet? Er kon wel meer niet: hij erkende dat er 'vreemde dingen' gezegd worden in de jongerenafdeling, beweerde vervolgens dat daar helemaal geen bewijzen voor zijn (naaah, heeft ie GS dan echt niet gelezen dit weekend?), maar riep hij de FvD toch op om er mee te stoppen.

Voorts beweerde hij óók nog dat de geloofwaardigheid van de partij nooit in het geding is geweest, "en anders is dat nu wel voorbij." Baudet blijft bovendien niet aan als voorzitter, maar wel als algemeen bestuurslid en hij blijft sowieso tot de verkiezingen in de Kamer.

Het is allemaal (net als maandagavond) een schimmenspel. Hij geeft niet echt iets op, maar doet alsof. Hij blijft de partij domineren vanuit het bestuur (zoals hij dat al tijden via woedeaanvallen en intimidatie doet), hij raaskalt dat hij sowieso door wil en hij neemt dus de JFvD wederom in bescherming, ondanks de blitzkrieg aan bewijsmateriaal over het bruinboreale gedachtengoed in die kliek.

Onze Tom Staal vroeg aan het slot: "Verwijt jij jezelf iets, Thierry?" Waarop hij antwoordde: "De laatste keer dat ik antwoord op jouw vraag heb gegeven." En toen ging De Deur dicht, maar dit verhaal is nog niet afgelopen.

UPDATE: Van Haga heeft het onderzoek naar JFvD al afgerond voor het begonnen is: "‘Het waren twee appjes.” (Dat is niet waar, zeggen we er voor de zekerheid maar bij.)