De puinhopen van een paar jaar Thierry zijn weer wat meer puinhoop geworden. Bootsman Hiddemeister monstert weer aan op de Renaissancevloot, en verleent zo vlak voor kerst ook nog Baudet gratie door hem "balorig antisemitisch" te noemen. Hiddema stapte groots en gracieus uit de polletiek met de woorden aan kamervz Arib 'bij dezen wil ik je laten weten dat ik mijzelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard’. Maar dat was dus omdat Baudet er ook de brui aangaf. Hiddema: "Ik stelde me voor dat ik met Joost Eerdmans in zo’n zaaltje kom: de dood in de pot." Mocht Hiddema in maart 2021 genoeg voorkeurstemmen krijgen, dan gaat hij gewoon weer in de kamer zitten. Snapt u het nog?

“Beste leden,

Ik wist het al een tijdje, maar had met Theo afgesproken het nieuws geheim te houden tot vandaag, 24 december. Nu is het hoge woord eruit: Theo Hiddema is terug!

Samen met Wybren van Haga, Hans Smolders, Paul Frentrop en de vele andere gezichten van FVD gaan we vol voor de winst op 17 maart!

In een uitgebreid interview met De Volkskrant licht Theo zijn positie toe. Nadat ik me op maandag 23 november genoodzaakt voelde een stap terug te doen, zag hij voor zichzelf ook geen rol meer in de politiek. “Als Baudet niet meedoet (...), heb ik er geen lol meer in. Ik stelde me voor dat ik met Joost Eerdmans in zo’n zaaltje kom: de dood in de pot.”

We hebben uitgebreid met elkaar gesproken. Over de reis die we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Over de zaaltjes, de contacten met leden en onze missie in de Kamer. Maar ook over de nare verwijten die steeds maar worden gemaakt: “ze kunnen net als ik weten dat Baudet geen antisemiet of racist is”. Zo is het natuurlijk. Hij vervolgt: “Veel mensen lopen met de antiracistische borst vooruit, op zoek naar racistische zeepbellen. Het is een heel schraal leven als je daar je identiteit aan moet ontlenen. Bij mij zijn ze aan het verkeerde adres. Ik heb zes jaar gewerkt bij een patroon die slachtoffer was van echt antisemitisme en een fijne antenne had voor mensen met die tendensen: Max Moszkowicz senior. Ik weet nog hoe bang mijn ouders waren dat Israël bij de oorlogen van 1956 en 1967 van de kaart zou worden geveegd. Liefde voor het Joodse volk is mij met de paplepel ingegoten. Als FVD hebben we alle moties gesteund die het Israëlische belang raakten.”

De woorden zijn me uit het hart gegrepen. Dat weet ook iedereen die mij kent en die mijn boeken las, ons partijprogramma doornam of ons optreden in de Kamer bekeek.

Laten we hier dus nu een streep trekken. Wat gebeurd is en aan valse verwijten werd rondgeslingerd - vooral door mensen die een stok zochten om te slaan - laten we achter ons. Met ons program in de hand en een gigantische motivatie gaan we de campagne samen in.

Theo komt - op eigen verzoek - op de allerlaatste plek van onze kieslijst. Hij wil met voorkeursstemmen worden gekozen. Ik zal in elk geval op hem stemmen. Net als heel veel anderen, daar twijfel ik geen seconde aan.Een hele mooie kerst gewenst aan jullie allen. En Theo: welkom terug, lieve vriend! Welkom thuis.

Met warme groet,

Thierry Baudet”