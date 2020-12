Het mag onderhand als bekend worden verondersteld: in het voorjaar doken er uit diverse whatsappgroepen van JFvD antisemitische, nazistische en racistische appjes op. Die kwamen via HP/Van Dijk in de media, waarna het partijbestuur eind april een onderzoek instelde. Uit dat onderzoek, waar de partijtop (lees: Thierry en Freek) helemaal geen zin in had, kwamen zo'n 18 namen naar voren. Daarvan werden er uiteindelijk met moeite drie geschorst en drie geroyeerd. Daarnaast werden ook diverse klokkenluiders geroyeerd. Het probleem bleef: een aantal van de meest twijfelachtige types kon blijven. Sterker nog: dankzij JFvD-voorzitter Freek Jansen konden ze zelfs promotie maken. De aanstelling van één van hen als fractiemedewerker in de Tweede Kamer, Ruben Hermse, heeft uiteindelijk geleid tot het abrupte vertrek van Theo Hiddema. Die aftocht werd vorige week dinsdag door de Kamervoorzitter bekend gemaakt, maar het besluit was de zondag daarvoor al gevallen, vertellen ingewijden aan GS.

Op die zondag 22 november openbaarde GeenStijl screenshots waarin JFvD'er Ruben Hermse onder andere video's met SS-motto's aanprijst (later zouden er nog meer screenshots opduiken). Deze Ruben was echter niet alleen JFvD'er en coördinator van de Hub Zuid-Holland, de jonge twintiger is in oktober ook aangesteld als fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Hiddema moest als Kamerlid tekenen voor die functie en heeft dat onder valse voorwendselen - door Freek Jansen - gedaan. Toen de appjes opdoken en intern de bom barstte over wéér een rel rond de jongerenbeweging, trok Hiddema zijn conclusies en kondigde hij intern zijn vertrek aan. Meerdere bronnen hebben dit onafhankelijk van elkaar bevestigd aan GeenStijl. Bovenstaande tweet van Hiddema over schone handen in de politiek, samen met de tekst van de ontslagbrief die de Kamervoorzitter namens hem voorlas, vertellen tussen de regels door het verhaal, "verband houdende met goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde."

De bagger binnenboord, warme herinningen naar buiten toe

Hiddema is van keurige huize en houdt de bagger dus binnenboord terwijl Baudet naar buiten toe zijn verhouding tot 'Hid' romantiseert in "warme herinneringen". Tegenover Pim Sedee van De Telebelg verklaarde hij tegelijkertijd over Freek Jansen dat hij "geen schuld in hem ziet", in een interview dat op z'n zachtst gezegd hallucinant genoemd kan worden. Op de beelden is te zien dat in de fractiekamer van FvD enkele getrouwen van Thierry verzameld zijn. Onder hen zijn de piepjonge fractiemedewerker Harm en de nauwelijks oudere, kersverse persvoorlichter (!) Samuel. (Achternamen laten we even weg, deze jongens tuimelen namelijk een slangenkuil in die ze zelf nog niet helemaal begrijpen en dat mag ze later best vergeven worden).

Statenlid Zuid-Holland Gideon van Meijeren zit ook in de Führerbunker. Hij was één van de drie mensen die het JFvD-onderzoek eind april moest doen en zijn aanwezigheid in de fractiekamer vertelt alles over de geloofwaardigheid of onafhankelijkheid van zijn werk. Naast hem de 53-jarige Van Haga, kersvers FvD-lid dat nu dus politiek omringd wordt door 'infantiele kleuters' (zoals Hiddema ze noemde) die bij z'n zoon in het voetbalteam zouden kunnen zitten. "Iedereen in die kamer is een oetlul", aldus een bron, maar het gaat vooral om Freek Jansen en Andreas Bakir. De een is de Erkenbrander die het Taylordinertje met Thierry opzette en bij de ander worden ook Erkenbrandbanden vermoed. Tezamen voeden zij de partijparanoia en voeren zij het trollenleger van JFvD'ers aan tegen critici, afvalligen en ongelovigen. Daarmee hebben ze Theo Hiddema verjaagd, is ook Paul Cliteur opgestapt, heeft de halve top tien van de kieslijst eieren voor z'n geld gekozen en staat Baudet nu in een ballenbak van braaf knikkende kinderen te beweren dat hij "de beste mensen" heeft behouden.

Ondertussen is er nog geen woord afgedongen, weerlegd of zelfs maar ontkend van wat Nicki Pouw, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek verklaard hebben over de uitbarsting van Baudet, noch van wat de getuigen waar GeenStijl mee sprak hebben laten optekenen. De trage treinramp die Forum voor Democratie sinds de statenverkiezingen van maart 2019 is geworden, is enkel in een hogere versnelling gegaan terwijl steeds meer passagiers zich in veiligheid trachten te brengen.

(GS heeft Hiddema zelf ook benaderd, maar vooralsnog geen reactie ontvangen)

