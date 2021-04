Goede zaak. Tegenwicht aan het 'nieuw dictatorschap' van D'66. Een rationele stem, die op kan treden tegen het illiberale (neo)liberalisme.

Een oude diender, uit een sterke generatie - Verdiep u eens in het feit hoeveel mensen die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn geboren, en nog leven en onder ons zijn, en verbaas u zelf - Dit ondanks de vele overlijdensberichten in de mainstream media, waarin het lijkt of eenieder een vroegtijdige dood overkomt. We leven echt veel langer dan we denken. Ergo Dhr. Hiddema, heeft nog een flink aantal toekomstige jaren op de teller staan.

Enfin, het onderstaande houdt het 'nieuw leiderschap' tot zover o.a. in, in de praktijk :

-A zeggen ("Nieuw leiderschap"), maar alsnog B uitvoeren (Achterkamertjes politiek buiten beeld bedrijven, met name door VVD en D'66)

-Angst en argwaan, voor nieuwe verkiezingen - 'We hebben net zo lekker gescoord'.

-Uitsluiting van andersdenkenden, geen daadwerkelijk leiderschap die partijen voorzien van andere visies en denkbeelden, vanuit **diverse** demografische groepen met elkaar verbindt.

-Happen naar bv. Dhr. Wilders, zodra hij openlijk aangeeft dat hij de timing voor de installatie van de nieuwe kamer voorzitter niet vertrouwt (Dit is overigens exact wat leugenaars doen - Happen naar een tegenstander, zodra feiten worden aangekaart). En de timing is ook daadwerkelijk slecht én doorzichtig: Slechts een paar dagen na het debacle rondom 'De Liegende Hollander' (Besmetting overigens, is intussen ook publiekelijk zichtbaar onder criminelen), maar op tijd om nieuwe verkiezingen de pas af te snijden.

-Bevolkingsreferenda via openlijke politiek afschaffen, maar wél een donatie van een miljoen door de een of andere tech-miljardair toelaten. Waarom worden tegen zo'n situatie overigens geen nieuwe wetten opgesteld - Op deze wijze ontstaat een plutocratie (Die in zekere zin al bestaat) - Beslist niet wenselijk (En datgene waar tegen iemand als Omtzigt deels ten strijde trekt).

Is het u overigens opgevallen, dat de wenkbrauwen van Kaag 'evil' staan ? Net als bij die Jetten - Dit belooft weinig goeds, qua charismatisch leiderschap. Ca. 25 zetels echter, maakt nog lang geen 150 zetels. 33 erbij, ook niet.