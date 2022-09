Doet u vooral rustig aan mensen. Er is niets aan de hand. Allemaal bangmakerij. Hoge energieprijzen lijken ook niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar. Er is geen energiecrisis en het kabinet moet wachten met maatregelen. Dat zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen van de ABN Amro Bank en als u het daar niet mee eens bent dan bent u een domme populist. "Door alle verhalen lijkt het of de energiecrisis er nu in volle hevigheid voor iedereen is, maar dat is niet zo. De energiecrisis komt er wel aan. Dus maak het beleid. Zet alles klaar om het uit te voeren, maar wacht tot het nodig is. Anders loopt de inflatie nóg verder op."

Maar natuurlijk. Alsof we hier in Nederland aan een D66-tekentafel wonen waar de overheid rustig beleid voorbereidt en precies op het juiste moment maatregelen kan nemen om de onrust bij mensen, DIE GEEN GELD MEER HEBBEN EN HET GAS UITDRAAIEN, kalm en efficiënt weg te nemen. Je vraagt je eigenlijk af wat er zou gebeuren als er bij een bank, bijvoorbeeld ABN Amro, we noemen maar wat, enorme onrust ontstaat omdat overbetaalde miljonairs een financiële crisis niet hebben zien aankomen. Zou de overheid dan ook even rustig moeten wachten met het nemen van maatregelen tot iedereen er zeker van is dat die er niet voor zorgen dat de staatsschuld nóg verder oploopt?

Niet dat wij nou zo warm worden van de plannen van het kabinet, trouwens. Want de gaskraan openhouden door heel Nederland een sigaar uit eigen doos (ander merk, zelfde idee) te geven, en alle rijke bejaarden nog een onnodig extraatje, is inderdaad zinloos en zorgt er alleen maar voor dat de inflatie nog verder oploopt. Wij zouden alles klaarzetten om die maatregelen niet uit te voeren.