Elke partij is een beetje populistisch.

D66 praat corrupte (semi-) ambtenarij naar de mond, GL doet dat met studenten en antisemieten, VVD lokt kleine ondernemers (maar spuugt ze daarna in de bek) etc.

99% van de "populisme"-schreeuwerts kan daar niet eens een bruikbare definitie van geven.

En wat "dom" betreft. Het is niet dom om een andere mening te hebben dan de machthebbers. Het is een stuk dommer om anderen "dom" te noemen zonder aan te kunnen geven waar ze ongelijk hebben en waarom.

Leg ons, domme populisten, het allemaal gewoon eens goed uit. Wat zijn nou precies de fantastische voordelen van;

- extreme overbevolking in een klein land;

- islamisering van onze grote steden;

- winstgevende sectoren sluiten, subsidiesectoren uitbreiden;

- voedselschaarste creëren op een overvolle planeet;

- een transferunie waarin wanbeleid beloond wordt;

- etc?



En nog iets. Het wicht is econoom en pleit dan doodleuk voor een short sabbatical om de 5 jaar? Dat vat de totale nutteloosheid van haar bullshit-studie en dito baantjesmachine wel goed samen, denk ik. Mensen met nuttige beroepen kunnen nauwelijks hun vrije dagen opnemen vanwege de personeelstekorten; om over de lonen nog maar te zwijgen. Zeldzaam wereldvreemd.

En trouwens, economen, zijn dat niet die lui die pleiten voor inflatie "want dat is goed voor de economie want dan geven mensen meer uit"? Ja duh, als alle boodschappen duurder worden geeft Jan Modaal meer uit aan dagelijkse boodschappen. Maar dat is natuurlijk niet per se goed voor de economie want voor bezoekjes aan horeca, musea of nieuwe kleding, etc is dan geen geld meer.