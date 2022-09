:

Dat tekort aan IC's en personeel ligt echt niet aan een te lage eigen bijdrage. Bovenop een (afgelopen 20 jaar vervijfvoudigde) ziektekostenpremie; en bovenop die 90 miljard belastinggeld.

Dat er pas bijna een jaar te laat mondkapjes en testuitslag besteld werden was een keuze van een gigantisch ministerie. Waar heel veel experts, adviesraden en commissies over elk plan een plasje mogen doen, maar niemand een eerste stap durft te zetten. Ook het sluiten van zoveel IC-capaciteit was een keuze, waar zelfs tijdens corona niet op is teruggekomen.

Veel teveel managementslagen zijn naast peperduur ook voortdurend bezig met reorganiseren, verherbouwen en bezuinigen. Psychiatrisch patiënten die over de heg van de landelijke overheid naar de gemeenten gegooid werden. Zogenaamd een bezuiniging van 0% (verszak naar broekzak), in werkelijkheid peperduur omdat alles omgegooid en opnieuw georganiseerd moet worden. Ook werd een jaar of 15 geleden bekwaam personeel ontslagen en vervangen door goedkopere uitzendkrachten. Dat dat op termijn veel duurder zou worden had iedereen kunnen voorspellen. Daarnaast wordt de werkdruk opgejaagd met voortdurend veranderende overbodige regelgeving, en ook dat jaagt goed personeel weg.

Er zijn landen waar gezondheidszorg gratis of bijna gratis is, zelfs in de derde wereld. Uiteraard onder andere omstandigheden dus ik niet dat dat hier haalbaar is. Maar toch; een te grote overheid is een vloek.

Vergelijk het met corvee, waar dan ook. Als je 1 persoon aanwijst voor een bepaalde taak (clubhuis opruimen, dweilen) dan wordt die taak naar tevredenheid volbracht. Zeg je tegen 20 mensen "kijk maar of je wat kan doen" dan gebeurt er niks.

En dat kenmerkt onze overheid.

Onder Rutte zijn we van 12 naar 20 ministers gegaan. Veel taken zitten in meerdere portefeuilles. Dat is vragen om problemen en om verspilling.