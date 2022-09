Overigens vind ik enquêtes over vertouwen minder relevant dan de werkelijke stand van het land. Hoe staan we ervoor?

In vogelvlucht, we hebben een te grote overheid en bijna de hoogste belastingen ter wereld. Maar we falen op de vier kerntaken van een overheid; Veiligheid, Onderwijs, Infrastructuur, Zorg.

Hoe dan, te weinig geld? Nou nee.

Er gaat jaarlijks bijvoorbeeld 11 miljard naar defensie, alleen worden daar geen kazernes van onderhouden; nauwelijks wapens van gekocht; zelfs onvoldoende kleding voor de soldaten. We heten het "beggers army" omdat onze jongens op missies bij hun NAVO-bondgenoten om spullen vragen.

En het kan veel erger, dodelijker; soldaten werden naar Mali gestuurd met mortieren die 10 jaar eerder (!!!) al waren afgekeurd. Die troep was na afkeuren eerst nog op missie in Afghanistan geweest; toen terug naar NL; en vervolgens Mali.

De politie met een budget van ongeveer 12 miljard per jaar doet het ook niet best. Ondanks het ontmoedigen van aangiftes en het sjoemelen met cijfers/definities erkent de politie een oplossingspercentage van slechts 30%. In combinatie met zeer lage straffen of zelfs foei-gesprekken ondermijnt dat onze veiligheid enorm. Maffialeider Taghi had jarenlang geen strafblad. Iran huurde Taghi in terwijl NL niet eens wist waar Taghi mee bezig was.

En dan onderwijs; zo'n 42 miljard voor de basis van onze "kenniseconomie" die jaarlijks zo'n honderdduizend verse analfabeten opvangt. Ondertussen kan bijna de helft van de leraren niet hoofdrekenen of spellen. Kinderen in onze buurlanden blijken meer te lezen dan in NL.

Zorg, zo'n 90 miljard maar structureel te weinig IC-capaciteit, te weinig personeel op de werkvloer. NL begon in de coronapandemie bijna een jaar te laat met het kopen van mondkapjes en grootschalig testen.

Infrastructuur; NL vangt netto 100.000 mensen per jaar op en het kabinet wil dat fors uitbreiden. Maar de benodigde huizen, wegen, voedsel, energie, etc mogen niet geleverd worden "want milieu". Twijfelen aan immigratie mag niet "want racisme".

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Samenvattend zijn er overal op de werkvloer tekorten aan personeel en aan bruikbaar materiaal. Maar dat is dus geen geldgebrek, het geld klotst tegen de plafonds. Maar juist omdat er in de top teveel peperdure managers, adviseurs en deskundigen rondlopen worden werkvloeren overspoeld met voortdurend veranderende procedures. Met name bij politie, onderwijs en zorg klaagt de werkvloer hierover; elke handeling moet opgeschreven en geëvalueerd worden. Een prima manier om de werkdruk te verhogen en werkhandjes weg te jagen.

Bovendien is veel overheidsfalen niet het gevolg van te weinig personeel en materieel, maar van tegengesteld beleid. Ongecontroleerde massaimmigratie gaat niet samen met Veiligheid; goed Onderwijs; Zorg; en vereist forse uitbreiding van de infrastructuur. Maar dat gaat weer niet samen met onze milieudoelstellingen.

Dus we moeten kiezen; of massaimmigratie, of milieu; niet allebei. You can't have the cake and eat it. Ook onze verzorgingsstaat is onhoudbaar in combinatie met massaimmigratie.

Net zoals eindeloze geldverspilling onhoudbaar is in combinatie met het wegpesten van productieve economische sectoren ("milieu"). De overheid produceert niks, kan niks; smijt slechts met geld van anderen. Als we geen boeren, bouwvakkers, serieuze bedrijven of energiewinning meer hebben houdt het op. In de echte wereld zit niemand op onze communicatiedeskundigen en genderwetenschappers te wachten.

Dit zijn hele simpele dingen, die een kind snapt. Waarom zwerven er in overheid, politiek en journalistiek nauwelijks mensen rond die dit hardop durven zeggen? Misschien omdat die allemaal aan de subsidietiet van die overheid hangen?

Dan heb ik het nog niet eens over de nauwelijks zichtbare stippelijn tussen baantjesmachines en corruptie. Zou een Sywert bij een willekeurig groot bedrijf zo schaamteloos hebben durven graaien? Vast niet. Vanuit de gemeente deed hij een greep in een hele andere kas, van Volksgezondheid, met aanbeveling van een minister. Dat zegt toch wel iets over de sfeer waarin dat kon gebeuren.

Een beetje de sfeer van een belastingdienst die 11 jaar tegen rechters, raad van state en parlement liegt. En daar gewoon mee weg komt.