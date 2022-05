De arbeidsproductiviteit in Nederland is heel hoog, we staan meen ik in de top 10 van de wereld. Nu is het niet direct veel slechter in landen met wat minder productiviteit. Koopkracht van de gemiddelde Italiaan is bv hoger dan die van de Nederlander ondanks minder productiviteit en inkomen.

Hier moet alles zeer productief zijn en sinds de jaren zeventig was er al een één-tweetje tussen bedrijfsleven een overheid om minder productieve mensen te lozen. Dat was eerst die beruchte WAO waar indertijd een miljoen mensen in zaten (bevolking toen denk ik 15 miljoen). Je kan ook kiezen voor wat minder productiviteit per werknemer, maar meer productiviteit als geheel. Dat kan als je ook de wat meer beperkte werknemer een baan geeft. Wat minder winst, maar wel meer mensen aan het werk die in totaal meer produceren.

Daar zit denk ik een probleem. Winst is leidend en niet het belang van de klanten.

Ik heb zelf als verpleegkundige meegemaakt dat er crisisdiensten waren waar het ziekenhuis bewust er voor koos om een beperkte groep verpleegkundigen deze te laten doen. Voor zo’n dienst moest namelijk bovenop loon voor gewerkte uren ook een vaste toeslag betaald worden vanwege in die pool zitten, ongeacht hoeveel uren je moest werken. Stel je hoeft niet in actie te komen, dan is er dus geen beloning op daadwerkelijk geleverde arbeid, maar wel die toeslag steeds weer voor je beschikbaarheid. Dat is: in die pool zitten.

Gevolg roofbouw op een kleine groep mensen terwijl anderen niets deden. In het klein een voorbeeld waar de overheid ons sinds Kok, Balkenende, Rutte in gerommeld heeft. Niet alleen want het bedrijfsleven (zeker de groten) wilden dat graag ivm maximaliseren van de winst.