Volksraadpleging! U mag het zeggen. Wat hebt u liever? A: Guy Verhofstadt en Frans Timmermans met EU-vlaggetjes in polonaise op een plein in de hoofdstad van Oekraïne? B: OF uw centrale verwarming die het gewoon doet tot half mei 2022? Nou? NOU? NOU? Jammer, het is antwoord A, want het was een volksraadpleging, en dan telt uw mening niet want inlegvelletje. (GeenPeil remembers.) Het getreiter, het gezuig en het geëtter van de EU aan de Oost-Europese grenzen heeft direct gevolg voor de temperatuur in uw woonkamer deze winter. Hoe meer F35's Ollongren naar Het Oostblok stuurt, hoe kouder het wordt bij u thuis. Du moment dat er iemand in "nooitmeeroorlog" Brussel op De Knop Drukt hebben we in Nederland nog maar voor 4 weken gas, en dan moet februari nog beginnen. Met dank aan waardeloze raamambtenaren die hun thuiswerkbipsen met gesubsidieerd pleepapier zaten schoon te vegen, terwijl ze de gasopslagen van Nederland hadden moeten vullen. En verzuimden, want er stond iets nieuws op Netflix en/of er moest een ergonomische bureaustoel met zoom-functie besteld worden. Please be wrong, experimentele CFS runprog.

Oeps. Nog maar 30%