Wij zaten bij de kapper en daar lag de Vleesmap met daarin ook het blaadje NRC. Dus, wij lazen NRC, daarom gaan we ook zo graag naar de kapper, en in NRC staat het volgende: "3FM heeft de afgelopen jaren enorm geschutterd met hun muziekkeuze. Dan mocht hiphop weer wel, dan weer niet, want dat verbindt niet. Wat 3FM dan wel moet doen is iets minder exclusief ‘woke’ zijn. Ze moeten meer rekening houden met de luisteraars van buiten de Randstad, waar van oudsher de harde kern van de 3FM-doelgroep te vinden is." Deze uitspraak komt uit de mond van Paul van der Lugt, een voorheen 3FM-baas, in NRC opgetekend door Vincent Bijlo, een blinde wokecabaretier die bekend is vanwege het feit dat hij in een jury zat die de beste podcast van Nederland moest jureren maar toen wegliep en de rest van de jury lekker in de stront liet zakken. Anyway, het moge duidelijk zijn dat 't gaat over 3FM. Dat is een 'radiozender' (vraag even aan opa en oma wat dat is, 'radio') voor '''jongeren''', maar er luisteren nul jongeren naar want jongeren luisteren helemaal geen radio, laat staan 3FM dat net zo dichtgetikt deugend policor woke is als Radio 1, ook NPO, luistert ook al niemand naar. The wicked fun in all of this is uiteraard dat de NPO nét een nieuwe baas heeft, een blanke bakfietsmilf die op het Vossiusgymnasium (D66) heeft gezeten en daarna Zuidas-topadvocaat werd, wat als vanzelfsprekend betekent dat haar blanke eliteschuld nu moet worden afgekocht door nóg deugender beleid, wat neerkomt op 'divers en inclusief' (lees: meer negers, transgenders in rolstoelen en vrouwen alleen als ze lesbi zijn of zichzelf 'Billy' noemen), kortom WOKE.

Maar woke zijn is nou precies wat je NIET moet doen als je succesvol wilt zijn! Paultje van der Lugt zegt het zelf. Het is eigenlijk supersimpel: of je bent woke en dan deug je (regenboogje), of je bent niet woke maar wel succesvol, met volle zalen, hoge kijk/luistercijfers en veel inkomsten. Echter, én woke zijn én succesvol zijn gaat niet lukken. Zie ook Unilever: die zijn woke beyond BIJ1-achtige proporties, maar op de beurs gaat hun winst omgekeerd evenredig in inclusieve rook op. Zie ook: Nederlandse media en journalistiek. Allemaal zo woke als het rectum van een politiepaard met een abonnement op De Correspondent dat wordt gerimd door De Sekszusjes, maar objectieve en betrouwbare verslaggeverij vol feiten? Ho maar! Conclusie: 3FM (nul luisteraars) gaat nog jáááááááren miljoenen euro's aan taxpoet bloeden voor nul luisteraars, maar het wordt sodeju wel een mieters divers en inclusief feestje met deugende kwezels en panseksuele jokers op een redactie waar veel tegen de plinten opklotst, zoals baggermiddelmaat en belastingcenten, maar beslist géén talent en creativiteit.

Also, also, also, weet je nou al wat 'radio' is, kind? Juist: gewoon een soort van podcast!