Mensen, wat een feest. Eindelijk alweer ekte erkenning voor Bertje en Veelo, die dapper blijven podcasten over De Dingen, en vandaag wonnen ze de gezaghebbende Online Radio Award. Een soort van bloggie, maar dan voor spoken word met een koptelefoon op (wat heel koddig is en waarom je moet luisteren ipv kijken). TPO Podcast won dit jaar van Het Land van Wierd Duk (Last Sjuul-Man standing in de Belgische elitemedia), RacingNews365 Formule 1 Podcast (Max Verstappen-gedoe gokken we), Groeten uit het Zuiden (die knakker van Snollebollekes die houdoe zegt) en Kleine Boodschap (twee volwassen mannen lullen over De Efteling, hoe dan). De jury noemt TPO Podcast een ‘goed geproduceerde, gemonteerde en mooi aangeklede podcast met een dijk van een presentator, die door vlotte presentatie de vaart er goed in weet te houden'. (AD) Goes without saying dat GeenStijl een dikke boks doet naar die Goddelijke Kale met de Mooie Stem & ons aller Bertje. Helemaal verdiend guys.

Ook vandaag. Vangelis heeft z'n weg naar huis gevonden

Dit was het toernooi van Guus Hiddink, waar wij niet bij waren, na het Drama van Dublin. Tfoe.

Oh noes. Paardenmeisjes gecanceld