Apenpokken is gecanceld. Niet de ziekte, maar de naam van het virus. Die zou racistisch zijn jegens apen, waardoor deze kwetsbare groep onnodig slachtoffer wordt van geweld. De WHO zoekt dus een nieuwe naam en u mag meedenken. Spreken we binnenkort over het vaccineren tegen de Darkroomdoppen of hebben we het over de verspreiding van de Afrikaanse Braille? Staat Kuipers dadelijk te oreren over de bestrijding van Letterbaklepra of de besmettelijkheid van Corona's Slappe Sequel? Alle opties staan open, zolang u maar niet de overgevoelige apen beledigt, want die hebben het al zwaar genoeg. Daar komt nog bij dat niet apen maar knaagdieren de bron zijn van het virus. Dus Knaagknobbels? Pridepokken? Blaaskaakblaasjes? Kolonisatievlekken? Barebackbulten? Stuur uw suggestie op een ansichtkaart naar de WHO, Epidimielaan 43, 2020 BBB in Genève en de winnaar ontvangt een zelf verzorgde reis naar Davos. Succes!