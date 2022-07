@Is dit nog nieuws? | 26-07-22 | 11:56: dat staat er niet, ik verbaas mij er over dat allerlei lieden hier leven die helemaal niet aan de migratievoorwaarden voldoen. Overigens kan de zuid-Afrikaan wellicht een Brits paspoort hebben en zo voor de Brexit zich hier gevestigd hebben. Dat was ook niet de bedoeling. Er zijn zoveel mensen in de koloniën met Britse paspoorten. Gelukkig zit dat nu op slot, die kunnen naar UK. Lekker in de tuinbouw aan de gang.

Er was een manager uit ZUid-Afrika die zo binnen kwam, het bizarre was dat haar Nederlandse man niet binnen kon komen omdat hij daar genaturaliseerd was. Dan verlies je hier alles. Ondanks vervulde dienstplicht enz Gewoon uitgeschreven. Hij is maar gewoon komen wonen, volgens mij kon dat ook als gezinshereniging.