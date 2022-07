Een omroep die met belastinggeld wordt gefinancierd om objectief te berichten over nieuws en sport heeft op een pagina op het wereldwijde web een verzameling letters in combinatie met een foto en een video gepubliceerd over een officiële mededeling die een door de Koning benoemde politieke ambtsdrager aan de vertegenwoordiging van personen die zijn gaan stemmen heeft gedaan. De officiële mededeling heeft betrekking op het via een injectienaald toedienen van een preventief middel aan "een groep van zo'n 2000 mensen uit de hiv-PrEP-doelgroep in Amsterdam" ter bescherming tegen een virus waarvoor we van oud-hoogleraar Henry de Vries de naam apenpokken niet mogen gebruiken "omdat die zich leent voor allerlei racistische toespelingen. De naam is bovendien niet logisch, omdat het virus zich meer via knaagdieren verspreidt dan via apen. Het zou volgens hem beter zijn de medische naam MPXV te gebruiken." Duidelijk!