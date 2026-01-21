Nieuws om blij van te worden. Laat dat nou precies zijn wat moet gebeuren om het nieuws in de realiteit kracht bij te zetten. Uit onderzoek van de universiteit van Tel Aviv, bekend van internet, blijkt namelijk dat het immuunsysteem van mensen die lekker positief denken na een vaccinatie meer antilichamen produceert dan dat van negatievelingen. Als u in het vervolg voor de griepprik of de achttiende coronaprik naar huisarts of GGD schrijdt, denk dan bij het zien van nieuwe tirades van Trump: wat fijn dat zijn haar zo netjes gekamd is vandaag. Of bij horrorbeelden uit Iran: gelukkig maar dat Ayatollah Khamenei zo'n fijn strak jongenskontje heeft. En als Poetin Oekraïne andermaal aanvalt: wij hebben Ruben Brekelmans. Treedt Jetten straks aan als premier van alle Nederlanders en moet u net op die dag een vaccinatie halen? Geen probleem, strik uw regenboogveters om uw schoen en kijk tijdens het prikmoment naar die leuke sliertjes omdat die hahaha zo vrolijk en positief zijn. PVV-fractie min zeven? Geertje zit er nog toch. Nog altijd aan het treuren om het bizar grote verlies van Robert Jensen? Neem gewoon geen prik, hoeft u ook helemaal niet positief te denken HA iedereen tuk en (immuun)systeem de baas en Israëlisch onderzoek (Joodse Lobby) ontweken. Haalt u een prik of haalt u geen prik? In beide gevallen in het geheel niet aan Arie Boomsma denken is goed voor uw immuunsysteem, voor uw gemoedstoestand, voor uw hersenontwikkeling, voor uw ogen, voor uw fantasie, voor uw kinderen, voor uw leven en zelfs voor Arie Boomsma.