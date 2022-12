Er is meer geld nodig om mensen aantrekkelijk te maken te werken. Geld is vooral geld voor werkenden. Daarvoor moeten of de salarissen omhoog, of de belasting omlaag. Dat laatste is alleen realiseerbaar als we lagere overheidskosten hebben. laten we eens een efficientieslag hier op doen. Pak nou in godsnaam eens de structurerel issues met belastingen aan. Laat iedereen een fair share betalen. En fair is, een ondernemer of directeur, of ander succesvol iemand mag flink verdienen. Die betaalt ook flink belasting. Maar die constructietjes met allerlei belastingontwijkinkjes, dat KUN je aanpassen. Maar dat willen ze niet.

Dan zijn er nog hobby dossiers die bakken met geld kosten en niks opleveren. Migratie is er 1. Stikstof is er 1. Klimaat is er 1.

Als ik het meost zeggen, dan gaat de natuur maar naar de kloten (lekker bramen eten), dan gaat op deze postzegel de biodiversiteit naar de tiefus. Maar dan wel met 30% belastingdruk, een fatsoenlijk salaris en normale werkdruk voor mensen in publieke functies. En al die pretfunctietjes eens betalen wat het waard is. Ergens tussen de 2 en 3K per maand. Die gasten verdienen bakken met geld en het levert geen kut op.