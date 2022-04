En men gaat maar gewoon door met de immigratie- en asielwaanzin. Sterker, Brussel heeft 'overeenkomsten' gesloten - of gaat dat binnenkort doen - met Egypte, Tunesië, en Marokko om nog meer derdewereldlanders te importeren in het kader van ‘talent partnerships’, volgens het ''ontwerpvoorstel ‘Vaardigheden en talent naar de EU halen’''. That's a laugh! Vaardigheden en talent komen niet uit derdewereldlanden, dat heeft een nu al 40 jaar durende massa-immigratie uit die contreien afdoende bewezen. Er moeten niet meer Marokkanen naar Nederland, maar - wat Geert Wilders 10 jaar geleden of zo al zei - veel minder, minder.

En gister kon je in het Volkskrantcommentaar weer zo'n 'usual suspect' als Carlijne Vos dat gestoorde plan van Brussel zien ondersteunen. Vos loopt ook al 10 jaar - of langer - die onzin te verkopen dat 'de vergrijzing' moet worden 'opgelost' door meer immigratie. Ik ga niet al haar onzin herhalen (dat kan iedereen zelf in dat commentaar lezen, maar één licht ik eruit:

"Het bieden van legale arbeidsmigratie is niet alleen de manier om mensensmokkel en uitbuiting tegen te gaan, het draagt ook bij aan economische ontwikkeling in de landen van herkomst van migranten. In plaats van dat families al hun bezittingen moeten verkopen om hun zonen en dochters aan meedogenloze mensensmokkelaars over te leveren, profiteren ze van - legale - inkomsten die hun kinderen naar huis sturen. Deze zogeheten remittances zijn bovendien een belangrijk drukmiddel om overheden van herkomstlanden van migranten, zoals Marokko, te overreden om illegale migratie tegen te gaan en om afgewezen asielzoekers terug te nemen."

Hier zegt Vos dus feitelijk dat de 'remittances' - de maandelijkse geldzendingen vanuit landen als Nederland naar familie in het thuisland - gebruikt kunnen worden om landen als Marokko te dwingen om die honderden kansloze, criminele asielzoekers terug te nemen. Maar dat kan nu toch ook al? Die hele Marokkaanse diaspora die hier zit, stuurt nu toch ook elke maand 'remittances' naar familie in Marokko? Maar die worden totaal niet als 'drukmiddel' gebruikt. Dus waarom denkt Vos dat dat in de toekomst, als er nog meer migratie uit die landen komt, wél zal gaan gebeuren?

Nou ja, je moet dat immigratie- en asielcircus terugbrengen naar nul; dát zou Nederland werkelijk schelen in positieve zin: dan blijven we hopelijk onder de 20 miljoen inwoners op dat hele kleine stukje aarde, halen we wellicht de zg 'klimaatdoelen', hoeven we minder hard huizen bij te bouwen.

En zijn er - tijdelijke - tekorten in bv de land- en tuinbouw, zet dan die tienduizenden statushouders eens aan het werk, zodat ze iets terug doen voor hun gratis geld en gratis sociale huurwoning.

Verder: ik lees dat van de ca 5 miljoen Oekraïners die hun land ontvlucht zijn voor de oorlog, er alweer 1,1 miljoen zijn teruggekeerd. Maar nergens lees ik waarvandaan die zijn teruggekeerd. Ik vermoed vanuit de grenslanden, met name Polen. Van de 42.000 Oekraïners die helemaal naar Nederland zijn gevlucht om zich veilig te voelen, lees ik nergens dat er mensen zijn teruggekeerd. Of heef tiemand daar wel info over?