Ik schreef al uitgebreid over dit onzalige Brusselse plan op de draad over het stikstofgedoe.

Die massa-immigratie uit de derde wereld, die nu al ca 4 decennia aan de gang is, heeft geen ''verrijking'' gebracht, alleen maar verarming, uitkeringsafhankelijkheid, criminaliteit en straatterreur, onaangepastheid, parallelle samenlevingen, en bloedige aanslagen.

Wij hebben geen analfabete, onopgeleide, of uiterst basaal opgeleide derdewereldlanders nodig, niet uit Afrika, niet uit Noord-Afrikaanse (= naffer) landen, en niet uit Midden-Oosterse landen. We zijn in ca 50 jaar tijd gegaan van praktisch nul naar 26 miljoen moslims in de (Noord) West Europese landen (1,2 miljoen in Nederland).

In plaats van te proberen dit aantal te verminderen - door de buitengrenzen écht te gaan bewaken, en crimineel en/of godsdienstwaanzinnig tuig eruit te trappen, gaat Brussel een soortement van 'wervingscontracten' sluiten met 3 islamitische shithole countries. Het is The Sixties Revisited: toen sloot Nederland (en Duitsland en België en nog zo wat landen) ook wervingscontracten met Turkije en Marokko. Toen die gastarbeiders niet meer nodig waren, stopte die officiële werving (ik meen in 1973 of 1974), maar omdat de gastarbeiders (vaak al werkloos en uitkeringsafhankelijk) hun gezinnen mochten invliegen, kwam daarna de catastrofale 'ketenmigratie' op stoom (niet alleen gezinnen, maar de hele 'extended family', plus huwelijkspartners, the works, werd ingevoerd).

Sinds die tijd heeft Nederland zich ontwikkeld tot een hightech kennis- en diensteneconomie, waar alle ongeschoolde arbeid in de loop der tijd geautomatiseerd en gerobotiseerd is. Er is nog een beetje over in de land- en tuinbouw, en de schoonmaakbranche. We hebben totaal geen behoefte aan Egyptenaren, Tunesiërs, en met name niet aan Marokkanen (daar hebben we al plezier genoeg van).

Die Europese Commissie moet eindelijk eens gaan doen wat de Europese bevolkingen willen: hekken op de landsbuitengrenzen plaatsen, en pushback beleid op de zeegrenzen. Dáár is behoefte aan, niet aan nog meer derde wereld/ islam.