Dus als we wegen en huizen willen bouwen dan mag het niet van de rechter want dan druist dat in tegen het stikstofbeleid. Maar als we 125.000 mensen naar ons land toe halen, dan mag het wel, want dat is een politieke keuze. Begrijp ik dat goed zo?

Wordt het dan niet eens tijd dat we eenzelfde procedure aanspannen tegen de overheid maar dan in plaats van stikstof overschrijdingen vanwege auto's, koeien, harder rijden, etc. we ze aanklagen voor de extra stikstof die geproduceerd wordt door het binnenhalen van deze mensen. dwz van vliegtuig, tot COA, tot woningtoewijzing, tot woonwijken die ervoor uit de grond gestampt moeten worden, tot vliegreizen mocht er iemand worden uitgezet.