Hieronder (en ook op veel andere plekken) over twijfels bij het aantal van 6500 doden. Geen onterechte twijfels, maar dat komt natuurlijk ook doordat Qatar nog niet eens de minste transparantie heeft getoond over hoe het dan wel zit. En dat zegt denk al wel genoeg.

En los van de slachtoffers is het natuurlijk een gotspe dat in deze tijd, waar een groep mensen bijzónder veel aandacht krijgt over slavernij etc, een evenement op deze manier gebouwd wordt door nota bene slaven!

Als ik me dan ergens voor schaam is het niet dat het wk in Qatar is, maar de hypocrisie van de (nederlandse) spelers. Dat is pas ongemakkelijk.