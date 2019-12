Donderdag kwam Nieuwsuur met een kudde wereldwinkelwijven die onder leiding van een sjamaan in rouwcirkels met hoge klanken hun diep-depressieve interne verscheurdheid naar de maan mochten janken, als aflaat voor al hun globalistische welvaart die mede heeft gezorgd de deplorabele huidige staat van klimaat. Geen woord gelogen aan voorgaande zin, zie video onder voor wie het gemist heeft. "Dat kunnen wij ook", dacht AT5, en ook zij trokken met een camera langs koffietentjes en quinoabarretjes, op zoek naar de baarschaamte van de postmoderne klimaatkoekwaus. Zo gevonden natuurlijk, het is immers Amsterdam, waar hysterie en waanzin lifestyle choices zijn. We hebben gelachen, maar we hebben ook één - best wel serieuze - wedervraag: Wat nou als de aarde over tien jaar nog steeds bestaat, en over twintig, dertig, veertig, vijftig en honderd jaar nog steeds? Dan zijn deze dwalende dames namelijk over hun reproductieve houdbaarheidsdatum heen. Krijgen we dan dezelfde vrouwen die hun baarschaamte hebben zien omslaan naar baar-spijt? Nu al (geen) zin in die reportages. Minder serieuze vraag: Mag je hardop lachen in een rouwcirkel van doodgeboren kinderwensen?