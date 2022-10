Als je akkoord gaat moet je dus niet alleen positieve berichten op social media plaatsen over het WK en Qatar, je moet ook mensen die negatieve berichten achterlaten verlinken bij de organiserende commissie. Uit de overeenkomst:

"You agree to report any offensive, degrading or abusive comments to the SC and, if possible, to take a screenshot of those comments and then promptly delete them."

En op het eind word je ook nog even bedreigd:

"Social media never disappear, so think before you speak and ensure what you say is true, clear and inspiring. We selected you to be a guide and leader in your community and present fellow fans with information that addresses their queries and builds their expectations about FIFA World Cup Qatar 2022"

Ik blijf maar thuis denk ik.