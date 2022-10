Het kan best fantatisch zijn.

Zo ben ik zelf met vriendengroep op doorreis met een tussenstop van een paar dagen in Abu Dhabi en Dubia geweest.

Je hebt daar soepjurken op straat met tulband rondlopen naast een de vrouw in spijkerbroek en het haar lekker los. En andersom.

Heel simpel als de man 's avonds thuis komt van de "betaalde" baan ( is allemaal vanuit de koningshuis betaald) trekt deze de spijkerbroek aan en gaat dan ook gewoon stappen en drinkt ook gewoon alcohol.

Maar niet in soepjurk dat is een brug tever en dan kom je gelegenheden niet in.

Het personeel daar is vaak Pakistaans hebben ook veel winkeltjes daar. Was wel lachen komt een Olieprns aanrijden in een Bentley van 300..000 en Tuut tuut!

Pakinstani rent als een speer naar buiten gaat terug een levert twee pakjes kauwgum. Is daar heel normaal.

Olieprins loopt naar ons en vraagt waarvandaan komen jullie. We raken in gesprek en het moment daarna zijn we uitgenodigd voor eten feest noem maar op.

Leuk hij had nog een tipje je leuk racen met je auto daar en daar. Ik rij je er wel even heen. Nou met 160km/uur erachteraan. Onderweg politie erachter werden wij aangehouden want veel te hard.

Komt die Olieprins terugrijden wijst één keer van wegwezen, Politie weg en wij weer verder. Afgezet lekker flink kunnen jakkeren en 's avonds een super feest.

Gewoon ontmoet op straat aldaar. Een ervaring rijker maar goed het is een regime voor toeristen en voor de bevolking en immigranten. Een wereld van verschil.