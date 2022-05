Stond Jetten een paar jaar terug nog te juichen dat er zoveel E-bikes werden verkocht en "hoe geweldig dat was voor het klimaat".

Nu braakt die man wel meer onbegrijpelijke logica uit (iets over een stikstofdekentje ofzo) maar dat verhaal verbaasde me toen al, en nóg. Hoezo is álles waar een stekker aan hangt "goed voor het klimaat" leg dat nou eens uit.

Want wat voorheen zonder kunstmatige energie op te wekken vooruit ging, moet nu mét kunstmatig opgewekte energie vooruit. Dat is dus geen winst. Tel daarbij op de productie van al die accu's, en dat je ze na een jaar of 5 weer mag vervangen (waarbij de helft of meer gewoon in de kliko verdwijnt), geen enkele winst, alleen maar verlies. Plus dat de gemiddelde NL'er van rond de 50 over een jaar of 20 niet eens meer in staat is om op eigen kracht een trap van 20 treden te beklimmen of 3 km te fietsen, en hopla, dáár is je zogenaamde "klimaatwinst".

Verliezers alom.

Elektrificeren goed? Soms. Maar verder gelul van de allerbovenste plank. Gewoon je eigen benen gebruiken. Maar ja! Te lui, te gemakzuchtig, te welvarend, en vooral te stom om verder na te denken. Niet nadenken, napraten en meelopen is gewoon makkelijker voor het gros.