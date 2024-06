Weet u nog dat we twee weken terug zogenaamd helemaal geen zin hadden in dat EK? Dat Hugo Borst de Oranje-gekte zag uitblijven? Geen Oranjekoorts in Utrecht? Geen Oranjekoorts in Amsterdam? Geen Oranjecamping wegens geen Oranjekoorts? Nou, het is vloed hoor. OVERAL ORANJEKOORTS. Oranjekoorts stijgt naar grote hoogte. Oranjekoorts in Alphen. Oranjekoorts in de Haarlemmermeer. Oranjekoorts bij Leo Wassing van RTV Noord. Oranjekoorts in Nijkerk. Oranjekoorts bij deze tijger. Oranjekoorts bij een konijn uit Harderwijk. Oranjekoorts in Haarlem. En: Oranjekoorts in Leipzig. Oranjekoorts Oranjekoorts Oranjekoorts, overal Oranjekoorts. Vanavond, Nederland-Frankrijk. Hup Holland!

UPDATE - Oranje Fanzone Leipzig wegens noodweer gesloten. Zuipen in het café!