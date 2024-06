Dusssss. Je bent de Oranjecamping van de KNVB (website stiekem offline gehaald). Je vraagt € 250 PER PERSOON voor twee nachtjes blubberen in een of ander weiland, op 45 minuten rijden van Hamburg. Geen stroom of koeling of faciliteiten en geeneens een tent, want die moet je zelf meenemen. Er is natuurlijk helemaal NIEMAND die met een vriendengroepje duizenden euro's gaat betalen voor NIKS, alleen maar om 's avonds Bizzey op het podium te kunnen zien ikdoenietmeermeeën - voor een fractie van de prijzen van de Oranjecamping kun je ook nu nog een hotelletje in het centrum van Hamburg boeken. Dan blijkt twee weken voor aanvang van het EK 'dat er geen vergunning voor de kampeerlocatie in Hamburg zou komen', dat er in Berlijn 'meer eisen van de brandweer' kwamen en dat het: TEGENVALT met de boekingen. Ja lui, dit noemen wij dus: extreem slecht en hysterisch ondernemen. WE CREATE EXCEPTIONAL EXPERIENCES! Ofzo.