Kwam even ware mevrouw naar boven. "ALS IK DAT STUK IN DE PRULLENBAK GOOI, IS DAT INTMIDATIE, NOU ZEG OP! IS DAT INTMIDATIE!?". Eh, nee mevrouw sorry dat ik de vraag stelde... Zelfs ik voelde me geïntimideerd door het horen van haar antwoord, denk dat degene die dat stuk had geschreven ook wel enigszins is toegesproken door deze mevrouw.



En haar briljante oplossing? Iedereen uit VOLT en zij erin, zo kan "de partij" blijven bestaan. Dan gaat de rest naar VOLT2 en zij in haar eentje in VOLT, wat dus exact dezelfde maar veel onlogischere en ingewikkeldere versie is van als dat zij zelf er nu uitstapt, wat ieder ander normaal mens allang gedaan had.



Vooral volhouden dat het over 1 mysterieus incident gaat wat je niet wil noemen, omdat je niet met modder smijt (na net op TV gezegd te hebben dat VOLT heel veel dingen ontzettend slecht doet?) met 1 persoon waar ze van weet waar het vandaan komt, wat dan op een of andere manier zou moeten verklaren dat er 10 mensen met klachten zijn. En de advocaten kwamen er ook beschamend vanaf, met een glad gezicht net doen alsof een rechterlijk bevel mensen kan gaan dwingen weer leuk samen te gaan werken. Vermakelijk allemaal, dat wel.