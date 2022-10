Toen ik een jochie was, en we met het gezin iets te vieren hadden, gingen we altijd uit eten naar " 't Zölderke" in de Limbrichterstraat in Sittard. Beroemd om zijn kleine, dunne frietjes. Zo'n beetje als die van de McDonalds tegenwoordig. 't Zölderke was dus eigenlijk een 'frietentent', maar vanaf de begane grond, waar de balie was, ging er een steil wenteltrapje naar boven, naar de zolderverdieping, waar een restaurantje met een kleine bar was ingericht. Daar werden ons dan de hemelse schotels geserveerd, die met een handbediend liftje naar boven kwamen: een groot bord met dunne frietjes, een dot romige mayonaise, twee kroketten en appelmoes. Ik deed dan altijd Maggi op de kroketten, nadat ik ze uit elkaar had gevouwen.

Ik heb het voorrecht van een gelukkige jeugd mogen genieten.

" 't Zölderke" bestaat helaas niet meer.

Nu zit er een Etos.

Ik word altijd triest als ik er nu langs loop.