Bidens Department of Homeland Security (DHS) start eigen EUvsDisInfo en natuurlijk is dat meteen een bevreemdend zooitje

Bovenstaand: tweetje een dag voordat bekend werd gemaakt dat Nina Jankowicz het nieuwe anti-desinformatie-orgaan van Homeland Security zou gaan leiden.

Er bestaat, zeker in twee-partijenstaat Amerika, niet zoiets als een overheidsorgaan dat desinformatie sec tegengaat. Het zijn (ongeacht welke partij het doet) ten diepste gekleurde partij-operaties die hun eigen narratief versterken en het narratief van de tegenstander ondermijnen. Is allemaal geen ramp, maar het moet voor de goede orde wel even erkend worden.

De nieuw opgerichte DHS Disinformation Governance Board staat onder leiding van de bovenstaande Nina Jankowicz. En daar ga je meteen al, en heus niet omdat ze niets kan hoor, ze is een bijzonder hooggeleide en competente academicus enz. Maar een anti-desinformatie-orgaan van een inlichtingendienst onder leiding van een extreem tweet-graag publiek figuur dat binnenkort haar nieuwe boek "How To Be A Woman Online" uitbrengt, is dat nou wel de kleur en geur die bij een nieuw anti-desinformatie-orgaan van een inlichtingendienst past?

Dit is geen government by assassination (zoals Dan Carlin het Japanse keizerrijk beschreef), maar government by yassification. Dat hinderlijke girlboss-toontje maar dan nu aan het hoofd van een Yass Queenland Security-orgaan dat zich richt op "countering misinformation related to homeland security, focused specifically on irregular migration and Russia." Ook is aangekondigd dat het orgaan zich tijdens de mid-terms van 2022 extra gaat concentreren op desinformatie in Hispanic communities, want daar zijn ze door Jorge Masvidal massaal vergeten dat het eigenlijk Democraten zijn.

Hier dan nog een hele verzameling eerdere commentaren van Nina Jankowicz, vooral in relatie tot Hunter Bidens laptop. En dat valt d'r eigenlijk wel te vergeven omdat het systeem pas op 18 maart jl. erkende dat die laptop gewoon echt was. Maar toch smaken de commentaren wrang als nieuwe anti-desinfo-Maarschalk. In 'bepaalde online kringen' is #MinistryOfTruth nu trending. Enfin, Elon zit er bovenop.

Ze kan wel mooi zingen trouwens, horen we in in dit lied over seks met een dode Harry Potter. (Maar dat is uit 2005 dus daar gaan we echt niet moeilijk om doen.)

Blijft dissonant. Dit als aankondiging van nieuw orgaan inlichtingendienst

Nina over Trump supporters op election day